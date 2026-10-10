Ab Jänner gibt es wieder Geld für Sanierungen

Stocker: Klimaschutz und Anreize für die Wirtschaft

Mit der Förderoffensive soll auch die heimische Wirtschaft gestärkt werden, betont Bundeskanzler Christian Stocker. „Mit der Sanierungsoffensive kurbeln die Bauwirtschaft an, sichern Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung und unterstützen die Menschen dabei, ihre eigenen vier Wände zu modernisieren und energieeffizient aufzustellen.“