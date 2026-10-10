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500 Millionen im Topf

Ab Jänner gibt es wieder Geld für Sanierungen

Innenpolitik
10.10.2026 17:30
Der Heizungstausch wird wieder gefördert.
Der Heizungstausch wird wieder gefördert.(Bild: VOGOFILMS – stock.adobe.com)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Ab kommendem Jahr kann man sich wieder Geld vom Staat für thermische Sanierung holen. Die Förderungen sind aufgrund des Budgetdesasters nicht mehr so großzügig wie unter Türkis-Grün, 500 Millionen Euro stehen trotzdem zur Verfügung.

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Im Topf liegen insgesamt 500 Millionen Euro. 321 Millionen Euro sind für die thermische Sanierung – etwa für neue Fenster oder die Dämmung von Häusern – reserviert. 179 Millionen Euro stehen für den Austausch alter Öl- und Gasheizungen gegen klimafreundliche Systeme bereit.

Die Förderverfahren wurden vereinheitlicht und vereinfacht. Unterstützt werden Ein-, Zwei- und Reihenfamilienhäuser sowie thermische Sanierungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen.

Stocker: Klimaschutz und Anreize für die Wirtschaft
Mit der Förderoffensive soll auch die heimische Wirtschaft gestärkt werden, betont Bundeskanzler Christian Stocker. „Mit der Sanierungsoffensive kurbeln die Bauwirtschaft an, sichern Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung und unterstützen die Menschen dabei, ihre eigenen vier Wände zu modernisieren und energieeffizient aufzustellen.“

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