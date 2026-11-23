Crossfit, Calisthenics, Boxen: Maximilian Wandrasch sucht die Herausforderung. Zuletzt bewältigte er eine unglaubliche Leistung: 100 Kilometer laufen und 1000 Klimmzüge.
Die Frage, was einen dazu bringt, sich einer derart extremen Herausforderung zu stellen, beantwortet der junge Athlet mit einem Schmunzeln: Ein guter Freund habe die Challenge bereits bewältigt, deswegen wollte er sie auch machen. Nur mit dem Unterschied, dass der Burgenländer bei den Klimmzügen noch eine 10-Kilo-Gewichtsweste trug. „Damit es anstrengender ist“, lacht er. Immerhin: Erst nach rund 600 Klimmzügen nahm er die Weste ab, weil ihm die Arme beim Laufen einschliefen.
Hoher Kalorienverbrauch
Dass er die Challenge geschafft hat, ist selbstverständlich. 15.000 Kalorien habe er in weniger als 16 Stunden verbraucht und fünf Kilo Körpergewicht verloren, erzählt er. Und etwa 15 Liter Flüssigkeit hat er in der Zeit zu sich genommen. „Es ist eigentlich alles sehr gut gegangen“, meint er im Nachhinein zufrieden. Besonders darauf vorbereitet hatte er sich nicht. „Ich habe gewusst, dass ich es mental schaffe.“
Schon seit Kindheitstagen vom Sport begeistert
Sport steht für den jungen Mann aus Zillingtal im Mittelpunkt. Schon als Kind begann er mit Fußball, mit 14 Jahren startete dann das Krafttraining. Mit 17 Jahren fing er an zu boxen, zwei Jahre später hatte er seinen ersten Kampf – den er gewann. Seither ist sein Trainingsprogramm breit gefächert: Von Crossfit über Calisthenics bis hin zum Kampfsport. Trainiert wird meist am Morgen und am Abend nach der Uni. Seine Ausbildung in Sportwissenschaften ist ein großer Vorteil. „Ohne das Wissen könnte ich nicht so intensiv trainieren“, sagt Wandrasch, der derzeit seinen Master macht. Beruflich will er später als staatlich geprüfter Trainingstherapeut tätig sein.
Unterstützung von der Familie
Von seiner Familie erhält er volle Unterstützung: „Wenn es einen Weltrekord dafür geben würde, hätte er ihn damit wahrscheinlich geknackt“, sagt Mutter Michi Wandrasch in Bezug auf die Extrem-Challenge. Wenn ihr Sohn Sport betreibe, sei er sehr fokussiert. „Er geht elf Meter im Handstand.“
Partnerin hat der 25-Jährige übrigens derzeit keine. Diese sollte ihn natürlich bei seinen sportlichen Aktivitäten unterstützen, so der Zillingtaler.
Die nächste Challenge hat er übrigens bereits ins Auge gefasst. Mit einem Freund will er 50 Kilometer laufen, 50 Runden Sparring sowie 500 Klimmzüge, Dips, Liegestütze und Kniebeugen machen.
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