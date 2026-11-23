Schon seit Kindheitstagen vom Sport begeistert

Sport steht für den jungen Mann aus Zillingtal im Mittelpunkt. Schon als Kind begann er mit Fußball, mit 14 Jahren startete dann das Krafttraining. Mit 17 Jahren fing er an zu boxen, zwei Jahre später hatte er seinen ersten Kampf – den er gewann. Seither ist sein Trainingsprogramm breit gefächert: Von Crossfit über Calisthenics bis hin zum Kampfsport. Trainiert wird meist am Morgen und am Abend nach der Uni. Seine Ausbildung in Sportwissenschaften ist ein großer Vorteil. „Ohne das Wissen könnte ich nicht so intensiv trainieren“, sagt Wandrasch, der derzeit seinen Master macht. Beruflich will er später als staatlich geprüfter Trainingstherapeut tätig sein.