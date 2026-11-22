Bis Ende 2028 steht dem Tennisprofi dabei die Unger Steel Group zur Seite. „Er steht für harte Arbeit, Präzision und den Willen, sich mit den Besten der Welt zu messen“, erklärt Firmenchef Matthias Unger das Engagement. Auch die rund 1600 Mitarbeiter sowie Kunden und Geschäftspartner sollen profitieren. Bei Turnieren von Wien bis Dubai oder Grand Slams wie Wimbledon und den US Open können sie Oberleitner live erleben. Zudem sind Auftritte bei Firmenveranstaltungen geplant. „Dass mich ein österreichisches Familienunternehmen auf meinem Weg zu Olympia begleitet, gibt mir enorm viel Rückhalt“, freut sich der Tennisprofi.