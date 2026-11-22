Die Unger Steel Group aus dem Burgenland steigt als Partner von Österreichs Tennis-Ass Neil Oberleitner ein. Der 27-jährige Wiener träumt von einer Medaille bei Olympia. Auch für die Mitarbeiter des Unternehmens bringt die Zusammenarbeit besondere Einblicke in die Welt des Spitzensports.
Österreichs Tennis-Ass Neil Oberleitner bekommt auf seinem Weg zu Olympia 2028 Unterstützung aus dem Burgenland. Die Unger Steel Group mit Sitz in Oberwart hat eine Partnerschaft mit dem 27-jährigen Wiener geschlossen, der heuer mit seinem Partner Lucas Miedler Tennisgeschichte schrieb.
Großes Ziel: Olympiamedaille in Los Angeles
Als erstes rein österreichisches Doppel gewann das Duo das Masters-Turnier in Shanghai und triumphierte wenig später bei den Erste Bank Open in Wien. Oberleitner ist aktuell als Weltranglisten-13. Österreichs Nummer eins im Doppel. Nun soll es noch weiter nach oben gehen. Das große Ziel ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Los Angeles.
Bis Ende 2028 steht dem Tennisprofi dabei die Unger Steel Group zur Seite. „Er steht für harte Arbeit, Präzision und den Willen, sich mit den Besten der Welt zu messen“, erklärt Firmenchef Matthias Unger das Engagement. Auch die rund 1600 Mitarbeiter sowie Kunden und Geschäftspartner sollen profitieren. Bei Turnieren von Wien bis Dubai oder Grand Slams wie Wimbledon und den US Open können sie Oberleitner live erleben. Zudem sind Auftritte bei Firmenveranstaltungen geplant. „Dass mich ein österreichisches Familienunternehmen auf meinem Weg zu Olympia begleitet, gibt mir enorm viel Rückhalt“, freut sich der Tennisprofi.
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