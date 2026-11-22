Ab morgen, Montag, können die Sportgutscheine des Landes eingelöst werden. Es müssen aber nicht immer Skier sein.
Post vom Land Burgenland gibt es für mehr als 2700 Schüler im ganzen Land. Denn die Initiative „Burgenland bewegt Kids“ geht in die mittlerweile dritte Runde: Alle Schüler der sechsten Schulstufe im Burgenland erhalten im Zuge dieser einen Gutschein im Wert von 130 Euro. Ab morgen, Montag, können die Coupons dann an den teilnehmenden Sportgeschäften eingelöst werden. Welcher Sportartikel damit erworben wird, kann vom Kind frei ausgesucht werden – von den Eislaufschuhen bis hin zum Fußball und mehr.
Das Highlight sind und bleiben dabei allerdings die „Team Burgenland“-Ski, welche ein eigenes Burgenland-Branding tragen. Das Angebot ist zudem sehr attraktiv: Für den 130 Euro-Gutschein gibt es das Ski-Set im Wert von 260 Euro – ganz ohne Aufpreis.
Sportliche Tätigkeit soll nicht an Kosten scheitern
Inkludiert ist darin ein Paar Jugend-Ski mit Bindung und Kinder- bzw. Jugendskistöcken sowie eine Sicherheitsmontage plus Bindungseinstellung. Erhältlich sind sie nur bei den drei burgenländischen Intersport-Filialen. „Mit ,Burgenland bewegt Kids’ schaffen wir für alle Schülern den gleichen Zugang zu sportlichen Aktivitäten, sei es in der Schule bei gemeinsamen Skitagen oder in der Freizeit“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.
Die Aktion erhält viel positive Resonanz, auch Sport-Austria-Präsident Hans Niessl begrüßt die Fortsetzung: „Die Aktion setzt dort an, wo es im Alltag vieler Familien schwierig werden kann: bei den Kosten für die notwendige Ausrüstung. Mit dem Angebot wird Heranwachsenden der Zugang zu sportlichen Erlebnissen erleichtert.“ „Initiativen wie diese ermöglichen es Kindern, früh Freude am Sport zu entdecken und ein Bewusstsein für einen gesunden, aktiven Lebensstil zu entwickeln“, meint auch der ehemalige Weltklasse-Tennisspieler und Thiem Academy Burgenland-Mentor, Dominic Thiem.
Ski können auch nur ausgeliehen werden
Ebenfalls fortgesetzt wird das Angebot für alle Schüler der AHS-Unterstufen sowie der Mittelschulen im Burgenland, direkt über die Bildungseinrichtungen das „Team Burgenland“-Ski-Set für einen oder mehrere Skitage zu entlehnen – was auch für private Urlaube möglich ist. Dazu gibt es bei Intersport die Möglichkeit, die Bindung der Leihskier um fünf Euro (statt 19,99 Euro) einstellen zu lassen.
Alle Infos: meinburgenland.at/sportgutschein
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