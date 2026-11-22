Post vom Land Burgenland gibt es für mehr als 2700 Schüler im ganzen Land. Denn die Initiative „Burgenland bewegt Kids“ geht in die mittlerweile dritte Runde: Alle Schüler der sechsten Schulstufe im Burgenland erhalten im Zuge dieser einen Gutschein im Wert von 130 Euro. Ab morgen, Montag, können die Coupons dann an den teilnehmenden Sportgeschäften eingelöst werden. Welcher Sportartikel damit erworben wird, kann vom Kind frei ausgesucht werden – von den Eislaufschuhen bis hin zum Fußball und mehr.