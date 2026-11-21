Die Mischung macht‘s

Auffallend war schon in den Warteschlangen vor dem Einlass: Was vor ein paar Jahren noch Hobby für die hartgesottensten Fans war, ist inzwischen längst zum „Breitensport“ geworden: beim Cosplay so authentisch wie möglich in die Rolle von Populärkultur-Ikonen zu schlüpfen (siehe unten). Zumindest ein kleines Verkleidungsdetail gehört beinahe schon zur Messe-Etikette, nach oben sind dem Aufwand keine Grenzen gesetzt.