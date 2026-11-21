In Scharen zog die Wiener „Comic Con“ in ihrer zehnten Ausgabe am Wochenende Fans populärkultureller Fantasiewelten an. Zu Zehntausenden gaben sich Cosplayer, Comic-Fans, Videospieler und Bewunderer bekannter Schauspielstars, die ebenso in Wien anzutreffen waren, ein Stelldichein.
Größer denn je war schon am ersten von zwei Wochenendtagen der Andrang auf die zehnte „Comic Con“ am Wiener Messegelände, die zu Zehntausenden Fans von Fantasiewelten, von Anime über Comic bis zu Fantasy-Filmen und -Serien anzog. Die einst überschaubare Messe nimmt inzwischen rund 45.000 Quadratmeter in Anspruch.
Die Mischung macht‘s
Auffallend war schon in den Warteschlangen vor dem Einlass: Was vor ein paar Jahren noch Hobby für die hartgesottensten Fans war, ist inzwischen längst zum „Breitensport“ geworden: beim Cosplay so authentisch wie möglich in die Rolle von Populärkultur-Ikonen zu schlüpfen (siehe unten). Zumindest ein kleines Verkleidungsdetail gehört beinahe schon zur Messe-Etikette, nach oben sind dem Aufwand keine Grenzen gesetzt.
Aus Sicht der Veranstalter macht jedoch den Erfolg der Wiener Comic Con gerade aus, dass sie Fantreff (auch die Namen anreisender Schauspielgrößen aus bekannten Filmen und TV-Serien werden immer bekannter, heuer etwa Vincent D‘Onofrio und Katie Leung), Verkaufsmesse, Cosplayer-Event und Videospiel-Forum zugleich ist – in fröhlicher Eintracht vereint, trotz oftmals Furcht einflößender Aufmachung.
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