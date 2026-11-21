Regisseur Matthias Rippert hat den Stoff jetzt für das Akademietheater bearbeitet. Er greift die Rahmenhandlung auf, in der der alternde Ingmar Bergman (grüblerisch: Martin Reinke) eine frühere Affäre in seiner Vorstellungskraft plastisch heraufbeschwört. Mit einer ausgewalzten Metaebene und der Dehnung auf mehr als drei Stunden meint er es allerdings allzu gut mit der emotionalen Gründlichkeit, dreht langatmige Schleifen und stößt manchen Besucher vor den Kopf.