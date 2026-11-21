Regisseur Matthias Rippert hat für das Akademietheater Ingmar Bergmans „Treulose“ inszeniert - als etwas zu langer, jedoch letztlich packender Blick in menschliche Abgründe.
Sich zu verlieben, das bedeutet jenseits flatternder Schmetterlinge, dass Menschen eine heftige Kraft erfasst, die nach einem mitunter leichtfüßigen Beginn, in absolute Unausweichlichkeit gipfelt. Liebe entreißt die Kontrolle, übernimmt ungefragt das Kommando. Zumindest aus der Perspektive des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman (1918-2007), der in „Treulose“, die wenig romantische, dafür unaufhaltsame wie tragische Geschichte einer Liebe erzählt.
Existenzielle Seelenlandschaften
Marianne betrügt ihren Mann Markus mit dessen bestem Freund David. Die Affäre fliegt auf, die heile Welt zerbricht. In den existenziellen Seelenlandschaften Bergmanns wird diese Dreiecksbeziehung jedoch nie banal, klare Schuldzuweisungen verweigert er – zu gründlich, zu fein seziert er die sich langsam entfaltenden Emotionen.
Regisseur Matthias Rippert hat den Stoff jetzt für das Akademietheater bearbeitet. Er greift die Rahmenhandlung auf, in der der alternde Ingmar Bergman (grüblerisch: Martin Reinke) eine frühere Affäre in seiner Vorstellungskraft plastisch heraufbeschwört. Mit einer ausgewalzten Metaebene und der Dehnung auf mehr als drei Stunden meint er es allerdings allzu gut mit der emotionalen Gründlichkeit, dreht langatmige Schleifen und stößt manchen Besucher vor den Kopf.
Radikal analog
Dass dieser Sezierkurs der Emotionen dennoch fesselt, liegt an den Schauspielern, die das fragile Netz menschlicher Abgründe spinnen. Allen voran Dörte Lyssewski als eine in jeder Nuance packende Marianne, von unschuldiger Neugierde bis tiefe Verzweiflung; Markus Hering als ihr nur oberflächlich beherrschter eleganter Ehemann und Roland Koch als leidenschaftlich zerrissener Liebhaber David.
Letztlich zeigt der bei der Premiere am Freitag heftig bejubelte Abend eine wohltuend altmodische Qualität von Theater: maximal entschleunigt und radikal analog, emotional präzise und unausweichlich existenziell.
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