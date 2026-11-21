Die Mutter will das auch aus diesem Grund nicht so stehen lassen: „Wenn jemand ein Tier quält oder so tötet, muss man sich den Täter in jedem Fall genauer anschauen. Wer weiß, wozu der sonst noch fähig ist. Aber bei uns und unserem Rechtssystem kriegt der in diesem Fall vielleicht ja nur eine Strafe wegen der illegalen Waffe.“