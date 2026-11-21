Schockierend: Ein Obersteirer hatte ein Tier erschossen und aufs Kreuz genagelt. Diese Tat darf nicht ungesühnt bleiben! Dafür kämpft auch eine engagierte Oststeirerin mittels Petition.
Der Fall hat entsetzt: Ein zunächst unbekannter Täter hatte in Admont eine schwarze Katze erschossen und auf ein Kreuz geschraubt, dieses dann gut sichtbar an der Straße hingestellt. Er konnte ausgeforscht werden – ein Typ, der als Sonderling gilt, abgelegen wohnt. Er hatte sich von dem Tier „gestört“ gefühlt und wollte dessen Tod zur Schau stellen, gab er später an.
„So was ist doch nicht normal’’, sagt die engagierte Oststeirerin Sarah Baier. „Wenn man sich schon von einem Tier gestört fühlt, dann verscheucht man es höchstens. Man erschießt es aber nicht, man hängt es nicht auf ein Kreuz!“
Die Mutter will das auch aus diesem Grund nicht so stehen lassen: „Wenn jemand ein Tier quält oder so tötet, muss man sich den Täter in jedem Fall genauer anschauen. Wer weiß, wozu der sonst noch fähig ist. Aber bei uns und unserem Rechtssystem kriegt der in diesem Fall vielleicht ja nur eine Strafe wegen der illegalen Waffe.“
Auch Begleitumstände sollen gewertet werden
Sarah Baier hat daher die Petition „Gerechtigkeit für die Katze aus Liezen“ gestartet, die konsequente strafrechtliche Ahndung fordert, Begleitumstände wertet und die geltende strafrechtliche Bestimmung hinterfragt. Sie hofft auf viele Unterschriften: „19.000 sind nötig, damit das im Parlament behandelt wird!“
Infos: openpetition.eu/at/petition/online/gerechtigkeit-fuer-die-katze-aus-liezen
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