Jugendliche Bösewichte. Was tun mit jugendlichen Straftätern, die noch nicht 14 Jahre alt sind und daher nach österreichischem Recht auch nicht strafmündig? Diese Frage stellen sich viele angesichts offensichtlich zunehmender Straftaten blutjunger Menschen. In Wien setzte man zuletzt auf eine sogenannte „Auszeit-WG“. Hochkriminelle Milchbubis sollten in dieser Wohngemeinschaft mehr oder weniger festgehalten werden. Wie sich in der Praxis zeigt: eher weniger. Denn einer von zwei Auszeit-WG-Insassen, ein 13-jähriger Syrer, benützte die Gelegenheit eines Spitalsbesuches, um auszureißen. Und die wiedergewonnene Freiheit wiederum benützte er, um neue Einbrüche zu begehen. Nun wurde bekannt, dass auch der zweite „Auszeit-WG“-Bewohner wieder aktiv wurde: Er rückte an einem Tag gleich zu zwei Überfällen aus, wobei er beim zweiten Fall eine 65-jährige Trafik-Angestellte hinter dem Verkaufspult zu Boden gestoßen und dabei verletzt haben soll, ehe er mit der Kassenlade flüchtete. Es war zu erwarten, dass mit diesem zaghaften Resozialisierungsversuch jugendliche Bösewichte nicht wirklich von weiteren kriminellen Taten abgehalten werden kann.