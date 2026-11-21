Halbe-halbe war einmal

Für Puristen ist eine weitere Änderung pikant: Der vorgeschriebene Weinanteil von mindestens 50 Prozent fällt. Gleichzeitig sinkt der Mindestalkoholgehalt von 4,5 auf 4,0 Volumenprozent. Das Ministerium begründet das mit mehr Flexibilität und geänderten Trinkgewohnheiten. Neu sind leichtere Varianten mit 4,0 bis 5,0 Prozent: Sie dürfen als „Sommerg‘spritzter“ oder „Sommerspritzer“ verkauft werden. „G‘spritzter“, „Gespritzter“ und „Spritzer“ bleiben als Bezeichnungen erhalten. Totschnigs Linie: „weniger starre Vorgaben, klare Herkunft und gesicherte Spitzenqualität“. Ob die Winzer mit dem Pickerl statt der Pflicht leben können, muss sich erst zeigen. Rund 500 Millionen Spritzer werden laut Branche jedes Jahr in Österreich getrunken.