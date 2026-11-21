Der Spritzer-Vorstoß heimischer Weinbau-Spitzen landet im Weingesetz, allerdings verdünnt. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) schickte am Freitag den Entwurf für das neue Regelwerk in die regierungsinterne Koordinierung. Denn statt einer Pflicht gibt es ein freiwilliges Herkunftszeichen – und neue Mischverhältnis-Vorgaben.
Wo „österreichischer Spritzer“ draufsteht, „muss auch Österreich drin‘ sein“. Mit diesem Satz brachen Herbert Oschep, Chef des Weintourismus Burgeland, und Europas Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager in der „Krone“ eine kleine politische Lawine los. Landauf, landab wurde an Stammtischen in Wirthäusern und beim Heurigen darüber debattiert. Am Freitag schickte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) jetzt das neue Weingesetz in die Koordinierung. Kernstück des neuen Gesetzes ist ein einheitliches Herkunftskennzeichen für den G‘spritzten. Tragen darf es nur, wer ausschließlich österreichischen Grundwein verwendet. Kontrollen sollen sicherstellen, dass das auch stimmt. „Der Spritzer ist Österreich pur, ein Stück Heimat, ein Stück Lebensgefühl und ein echtes Kultgetränk“, schwärmt Totschnig selbst.
Reihe prominenter Unterstützer
Wie die „Krone“ berichtete, hatten Schmuckenschlager und Oschep Ende Oktober deutlich mehr verlangt. Jeder Spritzer im Land sollte zwingend mit heimischem Wein gemischt sein, „EU und Brüssel hin oder her“. Rückendeckung kam von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, dem steirischen SPÖ-Chef Max Lercher (alle SPÖ) und Burgenlands Landwirtschaftskammer-Chef Nikolaus Berlakovich. Totschnig selbst konnte dem Vorschlag gegenüber der „Krone“ „persönlich viel abgewinnen“.
Herausgekommen ist jetzt jedenfalls ein Kompromiss mit EU-Stempel. Der Entwurf sieht vor, dass künftig Hersteller ihre Spritzer mit einem einheitlichen Herkunftskennzeichen, geplant ist eine rot-weiß-rote Banderole, versehen können, vorausgesetzt es wird ausschließlich österreichischer Wein verwendet. Damit wird für Konsumenten auf einen Blick erkennbar, ob österreichischer Wein im Spritzer steckt.
Wer weiter billigen Importwein ins Soda kippt, darf sein Getränk auch künftig Spritzer nennen, nur eben ohne rot-weiß-rotes Siegel. Totschnig setzt auf den Markt: „Wer auf heimische Qualität setzt, soll das auch klar zeigen können.“
Halbe-halbe war einmal
Für Puristen ist eine weitere Änderung pikant: Der vorgeschriebene Weinanteil von mindestens 50 Prozent fällt. Gleichzeitig sinkt der Mindestalkoholgehalt von 4,5 auf 4,0 Volumenprozent. Das Ministerium begründet das mit mehr Flexibilität und geänderten Trinkgewohnheiten. Neu sind leichtere Varianten mit 4,0 bis 5,0 Prozent: Sie dürfen als „Sommerg‘spritzter“ oder „Sommerspritzer“ verkauft werden. „G‘spritzter“, „Gespritzter“ und „Spritzer“ bleiben als Bezeichnungen erhalten. Totschnigs Linie: „weniger starre Vorgaben, klare Herkunft und gesicherte Spitzenqualität“. Ob die Winzer mit dem Pickerl statt der Pflicht leben können, muss sich erst zeigen. Rund 500 Millionen Spritzer werden laut Branche jedes Jahr in Österreich getrunken.
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