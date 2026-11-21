Kurioser Zwischenfall
Flieger muss stoppen: Tower antwortet mit „Miau“
Eine Katze hat am Flughafen von Boston kurz vor dem Abheben für eine ungewöhnliche Unterbrechung gesorgt. Das Tier war aus seiner Transportbox entwischt und spazierte plötzlich durch die Flugzeugkabine. Der Kapitän musste deshalb den Tower um eine kurze Zwangspause bitten. Was anschließend über den Funkkanal zu hören war, dürfte auch für erfahrene Fluglotsen eine Premiere gewesen sein.
Am Freitagmorgen wollte eine Maschine der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines vom Logan International Airport in Boston in Richtung Tampa im Bundesstaat Florida starten. Doch während des Rollens zur Startbahn kam es zu einem tierischen Zwischenfall. Eine Katze hatte sich aus ihrer Transportbox befreit und war in der Kabine unterwegs.
Der Pilot meldete sich daraufhin beim Fluglotsen und erklärte, dass es ein Problem in der Kabine gebe. „Wir haben eine Situation in der Kabine. Wir müssen irgendwo kurz anhalten“, war über den Funk zu hören. Der Tower wies die Maschine an, ihre Position zu halten, und bot Unterstützung an. Diese war offenbar nicht notwendig.
Pilot verrät den tierischen Grund
Nachdem die Situation geklärt und die Katze wieder in ihrer Transportbox untergebracht worden war, konnte die Maschine ihre Fahrt fortsetzen. Der Pilot bat den Tower darum, wieder in die Abflugreihenfolge aufgenommen zu werden. Dabei ließ er auch die Katze als Grund für die Unterbrechung nicht unerwähnt.
Der Funkverkehr macht bereits in den sozialen Medien die Runde:
„Danke, dass Sie uns entgegengekommen sind. Wir hatten eine Katze, die in der Kabine frei herumgelaufen ist“, erklärte der Kapitän über Funk. Beim Fluglotsen sorgte das für hörbare Verwunderung. „Das ist auch etwas Neues“, antwortete dieser lachend.
Doch damit nicht genug. Zum Abschied hatte der Mitarbeiter im Tower noch eine ganz besondere Grußformel parat. „Und haben Sie einen schönen Tag. Miau!“, verabschiedete er sich vom Piloten. Der ungewöhnliche Funkaustausch wurde später öffentlich bekannt und sorgte für zahlreiche Schmunzler.
Trotz Katzen-Chaos pünktlich am Ziel
Allzu lange dürfte die unfreiwillige Pause für die Passagiere nicht gedauert haben. Nach Angaben des US-Senders WCVB konnte die Maschine ihre Reise schließlich ganz normal fortsetzen. Trotz des Zwischenfalls erreichte der Flug sein Ziel in Tampa sogar pünktlich.
Dass Haustiere in der Kabine mitreisen dürfen, ist bei Delta grundsätzlich vorgesehen. Allerdings müssen die Tiere während des gesamten Aufenthalts am Flughafen und an Bord ruhig bleiben und sicher in ihrer Transportbox untergebracht sein. Die kleine Ausreißerin hatte sich daran offenbar nicht gehalten.
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