Eine Katze hat am Flughafen von Boston kurz vor dem Abheben für eine ungewöhnliche Unterbrechung gesorgt. Das Tier war aus seiner Transportbox entwischt und spazierte plötzlich durch die Flugzeugkabine. Der Kapitän musste deshalb den Tower um eine kurze Zwangspause bitten. Was anschließend über den Funkkanal zu hören war, dürfte auch für erfahrene Fluglotsen eine Premiere gewesen sein.