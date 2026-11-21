Mehr als drei Jahrzehnte lang war Schluss mit Kevin McCallister. Doch jetzt könnte einer der berühmtesten Weihnachtsfilm-Helden aller Zeiten tatsächlich auf die Kinoleinwand zurückkehren. Und ausgerechnet Macaulay Culkin selbst hat eine Idee dafür entwickelt. Die Geschichte soll dabei eine überraschende Wendung nehmen.
1990 wurde Macaulay Culkin mit „Kevin – Allein zu Haus“ weltberühmt. Als kleiner Bub, der versehentlich von seiner Familie daheim zurückgelassen wird und sein Elternhaus gegen zwei Einbrecher verteidigen muss, eroberte er die Herzen des Publikums. Zwei Jahre später folgte mit „Kevin – Allein in New York“ die Fortsetzung. Danach war für Culkin mit der Kultrolle Schluss.
Kevin wird selbst zum Vater
Jetzt könnte es nach 34 Jahren doch ein Wiedersehen geben. Bei Disneys 20th Century Studios befindet sich ein neuer „Kevin allein zu Haus“-Film in einer frühen Entwicklungsphase. Culkin soll die Idee dazu selbst vorangetrieben haben. Bereits im Sommer habe er dem Disney-Studiochef seine Vorstellungen von einem erwachsenen Kevin präsentiert.
Diesmal jagt ihn der eigene Sohn
Wie sich Culkin die Rückkehr seiner berühmtesten Filmfigur vorstellt, verriet er bereits 2025 gegenüber dem US-Magazin „People“. Aus dem einstigen Achtjährigen ist demnach ein Vater geworden. Kevin wäre geschieden oder verwitwet und würde zu viel arbeiten, weshalb sein Kind zu kurz kommt. Culkin beschrieb die mögliche Handlung so: „Ich arbeite wirklich hart und schenke dem Kind nicht genug Aufmerksamkeit, woraufhin es sich ein wenig über mich ärgert und mich dann aussperrt.“
Für ausreichend witzige Szenen soll offenbar Seth Rogan sorgen:
Damit würde sich die Geschichte gewissermaßen umdrehen. Denn diesmal wäre Kevin selbst derjenige, der draußen vor der Tür steht. Sein Sohn würde Fallen aufstellen – ganz so, wie es sein Vater einst gegen die Einbrecher getan hatte. Kevin müsste sich also mit den eigenen Tricks herumschlagen.
„Superbad“-Macher sollen mitarbeiten
Auch hinter den Kulissen nimmt das Projekt offenbar Gestalt an. Seth Rogen und Evan Goldberg, die unter anderem hinter den Filmen „Superbad“ und „Sausage Party“ stehen, sollen Culkins Idee für die Leinwand umsetzen.
Ob die von Culkin beschriebene Geschichte tatsächlich im fertigen Film zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht bestätigt. Das Projekt befindet sich erst in einer frühen Entwicklungsphase. Das Interesse an der Filmreihe dürfte jedenfalls groß sein. Die beiden ursprünglichen Filme mit Culkin spielten zusammen rund 761 Millionen Euro ein.
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