Diesmal jagt ihn der eigene Sohn

Wie sich Culkin die Rückkehr seiner berühmtesten Filmfigur vorstellt, verriet er bereits 2025 gegenüber dem US-Magazin „People“. Aus dem einstigen Achtjährigen ist demnach ein Vater geworden. Kevin wäre geschieden oder verwitwet und würde zu viel arbeiten, weshalb sein Kind zu kurz kommt. Culkin beschrieb die mögliche Handlung so: „Ich arbeite wirklich hart und schenke dem Kind nicht genug Aufmerksamkeit, woraufhin es sich ein wenig über mich ärgert und mich dann aussperrt.“