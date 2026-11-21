Der Online-Supermarkt Gurkerl ruft eines seiner Produkte zurück. Im Eigenmarkenprodukt Yutto Pinienkerne des Herstellers VELKÁ PECKA s.r.o. wurde eine Kiefernart nachgewiesen, die nach dem Verzehr einen buchstäblich bitteren Nachgeschmack verursacht.
Konkret sei in einer Probe die Kiefernart Pinus armandii nachgewiesen. Sie kann einen vorübergehenden bitteren oder metallischen Nachgeschmack verursachen. Bezeichnet wird das auch als sogenanntes Pine-Mouth-Syndrom.
Betroffen sind Packungen, die zwischen dem 01.05.2026 und dem 10.11.2026 gekauft wurden und deren Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 03.06.2026 und dem 26.04.2027 liegt, teilt der Online-Supermarkt mit.
Kunden werden gebeten, betroffene Packungen nicht zu verzehren und zu entsorgen. Der Kaufpreis wird automatisch erstattet.
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