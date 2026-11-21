Schettino wieder frei
„Kapitän Feigling“ vorzeitig aus Haft entlassen
Neun Jahre nach seiner Inhaftierung ist Francesco Schettino wieder ein freier Mann. Der ehemalige Kapitän der „Costa Concordia“ hat das Gefängnis in Rom verlassen. Wegen des verheerenden Kreuzfahrtunglücks, bei dem 32 Menschen starben, war er zu mehr als 16 Jahren Haft verurteilt worden. Ganz ohne Konsequenzen bleibt die Tat für ihn aber auch weiterhin nicht.
Schettino, der seit Mai 2017 im römischen Gefängnis Rebibbia eingesessen war, darf seine Haftstrafe nun außerhalb des Gefängnisses fortsetzen. Statt weiterer Haft muss der 64-jährige Italiener gemeinnützige Arbeit leisten. Das römische Strafvollstreckungsgericht gab dem Antrag nach einer Prüfung seiner Resozialisierungsbemühungen und seines Verhaltens während der Haft statt, wie italienische Medien berichteten.
Anwältin spricht von großer Freude
Seine Anwältin Francesca Carnicelli zeigte sich mit der Entscheidung zufrieden. „Die Freude ist groß“, erklärte sie gegenüber der Zeitung „Quotidiano Nazionale“. Aus ihrer Sicht seien alle Voraussetzungen für diese alternative Strafvollzugsmaßnahme erfüllt gewesen.
Auch die Gefängnisbediensteten hätten Schettino ein äußerst positives Zeugnis ausgestellt. Seine Bereitschaft, am Resozialisierungsprogramm teilzunehmen, und die Entwicklung während seiner Haft seien entsprechend gewürdigt worden.
Ein neuer Prozess bleibt dem ehemaligen Kapitän hingegen verwehrt. 2023 war Schettino mit seinem Versuch gescheitert, das Verfahren neu aufzurollen. Der Oberste Gerichtshof lehnte seinen entsprechenden Antrag ab.
32 Menschen starben bei Katastrophe
Das Unglück hatte sich am 13. Jänner 2012 vor der italienischen Insel Giglio ereignet. Die „Costa Concordia“ rammte einen Felsen und kenterte. An Bord befanden sich mehr als 4200 Menschen, 32 von ihnen überlebten die Katastrophe nicht.
Schettino war wegen des Unglücks rechtskräftig zu 16 Jahren und einem Monat Haft verurteilt worden. Neben dem missglückten Manöver sorgte vor allem sein Verhalten während der Katastrophe für Empörung: Der Kapitän verließ das Schiff, obwohl die Evakuierung noch im Gange war.
Auch 77 Österreicher befanden sich damals an Bord. Unter ihnen war der damalige Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden. Sie alle überlebten das Unglück.
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