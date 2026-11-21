Neun Jahre nach seiner Inhaftierung ist Francesco Schettino wieder ein freier Mann. Der ehemalige Kapitän der „Costa Concordia“ hat das Gefängnis in Rom verlassen. Wegen des verheerenden Kreuzfahrtunglücks, bei dem 32 Menschen starben, war er zu mehr als 16 Jahren Haft verurteilt worden. Ganz ohne Konsequenzen bleibt die Tat für ihn aber auch weiterhin nicht.