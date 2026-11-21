Österreichs Karate-Frauenteam hat das WM-Debüt in Hangzhou/China auf Platz 17 beendet. Das ÖKB-Quintett startete den Kumite-Teambewerb mit einem 2:1-Überraschungssieg gegen den späteren Poolsieger Italien, musste sich danach aber Chile (1:2), Iran (1:2) und Ägypten (0:3) geschlagen geben.