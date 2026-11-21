Am Samstag werden im Theater an der Wien die International Opera Awards verliehen – auch etliche heimische Produktionen und Stars haben Chancen.
Die internationale Opernszene macht diesen Samstag Station im Theater an der Wien. Das von Stefan Herheim geleitete Haus am Naschmarkt wurde 2025 zum „Opernhaus des Jahres“ gewählt und richtet die diesjährige Gala daher erstmals aus.
Die vom britischen Unternehmer Harry Hyman 2012 gegründete Auszeichnung gilt mittlerweile als eine der bedeutendsten der Opernwelt und würdigt die Leistung in zahlreichen Kategorien, wobei die Gewinner von einer Jury unter Leitung des Magazins „Opera“ gekürt werden. Nominiert sind auch wieder heimische Produktionen und Künstler.
Als „Opernhaus des Jahres“ sind die Atlanta Opera, das Croatian National Theatre, die Hamburgische Staatsoper, die English National Opera, die Opern von Lyon und Madrid nominiert.
In der Kategorie „Dirigat“ haben dieses Jahr Riccardo Chailly, Marie Jacquot, Václav Luks, Joana Mallwitz, Maxime Pascal sowie Nathalie Stutzmann Chancen auf eine Auszeichnung.
So kann sich das Theater an der Wien Hoffnungen in der Sparte Neuproduktionen machen, wo Herheim mit seiner „Fledermaus“ vertreten ist – wie „Bluthochzeit“ der Oper Frankfurt, eine „Frau ohne Schatten“ aus Aix-en-Provence oder ein „Prince Igor“ vom Staatstheater am Gärtnerplatz.
Die Volksoper ist mit „Killing Carmen“ des Duos Nils Strunk/Lukas Schrenk im Rennen als beste Musiktheaterproduktion. Hausherrin Lotte de Beer ist indes in der Sektion Regie vertreten. Im Kreise der Festivals rittern die Bregenzer Festspiele um die Auszeichnung.
Der heimische Tenor Andreas Schager kann beim Publikumspreis auf die Gunst der Fans hoffen, die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik werfen ihre Mammutinszenierung von Cestis „Il pomo d’oro“ in den Talon der Wiederentdeckungen. Auch die 1995 geborene niederösterreichische Mezzosopranistin Patricia Nolz ist nominiert – als bester Nachwuchsstar.
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