Als „Opernhaus des Jahres“ sind die Atlanta Opera, das Croatian National Theatre, die Hamburgische Staatsoper, die English National Opera, die Opern von Lyon und Madrid nominiert.

In der Kategorie „Dirigat“ haben dieses Jahr Riccardo Chailly, Marie Jacquot, Václav Luks, Joana Mallwitz, Maxime Pascal sowie Nathalie Stutzmann Chancen auf eine Auszeichnung.