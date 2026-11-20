Einen Monat lang konnten sich Interessierte für das idyllische Parkcafé im Wolfsberger Stadtpark bewerben. Nun ist es erneut ausgeschrieben, da es keine Bewerber gab.
Seit 2022 betreibt Pierre Fritzl das gemütliche Parkcafé im Wolfsberger Stadtpark. Doch bald läuft sein Pachtvertrag aus, er will das Lokal in Zukunft nicht mehr weiterführen.
Deshalb sucht die Stadtgemeinde Wolfsberg – sie ist Eigentümer der Liegenschaft – nach einem neuen Betreiber. Denn der Betrieb soll ab März 2027 weitergehen. Doch die Suche gestaltet sich nicht so einfach. Bereits Anfang Oktober startete die Gemeinde mit der öffentlichen Ausschreibung. Interessierte konnten sich mit einem ausgearbeiteten Betriebskonzept bis 5. November bewerben. Doch es kam bislang keine einzige Bewerbung bei der Stadtgemeinde an.
Stadtgemeinde schreibt erneut aus
„Das ist echt schade, weil wir in Zukunft auch weiterhin in einer unserer größten Grünflächen Gäste mit Speisen und Getränken bewirten wollen“, bedauert Stadtsprecher Daniel Polsinger. Deswegen wurde das Lokal nun erneut ausgeschrieben. „Wir hoffen, dass sich bis zum 5. Dezember jemand meldet“, so Polsinger. Auf dem Gelände steht aktuell eine Schirmbar. Diese ist von dem derzeitigen Betreiber samt Inventar abzulösen. Im Café haben im Inneren mehr als 50 Personen Platz und auch im Freien kann man es sich gemütlich machen.
„Momentan ist der Betrieb im Parkcafé aber noch am Laufen“, stellt Pierre Fritzl klar. „Viele glaubten, dass wir schon geschlossen haben – wir haben mittwochs bis sonntags geöffnet.“ Im März möchte sich der Gastronom umorientieren und eine Ausbildung zum Lokführer starten. Seit seinem 15. Lebensjahr ist er in der Gastronomie tätig.
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