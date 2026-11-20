Stadtgemeinde schreibt erneut aus

„Das ist echt schade, weil wir in Zukunft auch weiterhin in einer unserer größten Grünflächen Gäste mit Speisen und Getränken bewirten wollen“, bedauert Stadtsprecher Daniel Polsinger. Deswegen wurde das Lokal nun erneut ausgeschrieben. „Wir hoffen, dass sich bis zum 5. Dezember jemand meldet“, so Polsinger. Auf dem Gelände steht aktuell eine Schirmbar. Diese ist von dem derzeitigen Betreiber samt Inventar abzulösen. Im Café haben im Inneren mehr als 50 Personen Platz und auch im Freien kann man es sich gemütlich machen.