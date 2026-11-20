Kurz zum Inhalt: Die elfjährige Nasti hat vor fast allem Angst. Doch plötzlich taucht Rosa Riedl auf, eincouragiertes Schutzgespenst, das sich einst gegen die Ungerechtigkeit der Nazis stellte Und dann passiert so einiges: Wenn der Schaukelstuhl plötzlich von selbst zu wippen beginnt oder ein Marmeladenglas durch die Luft schwebt, wird im Zuschauerraum getuschelt und gestaunt. Eine wunderbar-wandelbare Drehbühne (Thomas Kurt Mörschbacher) und detailreiche Kostüme (Michaela Wuggenig) lassen Magie und Realität verschmelzen.