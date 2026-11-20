Mit Christine Nöstlingers „Rosa Riedl Schutzgespenst“ gelingt dem Stadttheater ein zauberhaftes Kinderstück mit Tiefgang. Eine gelungene Melange aus Theater und Konzert!
Im Stadttheater spukt es – und zwar richtig spektakulär! Mit dem Kinderstück „Rosa Riedl Schutzgespenst“ beweist das Landestheater, dass Produktionen für jüngeres Publikum nicht märchenhaft verklärt sein müssen. Christine Nöstlingers Kinderroman kommt fantasievoll und lebensnah daher – und das auf kindgerechte Weise.
Kurz zum Inhalt: Die elfjährige Nasti hat vor fast allem Angst. Doch plötzlich taucht Rosa Riedl auf, eincouragiertes Schutzgespenst, das sich einst gegen die Ungerechtigkeit der Nazis stellte Und dann passiert so einiges: Wenn der Schaukelstuhl plötzlich von selbst zu wippen beginnt oder ein Marmeladenglas durch die Luft schwebt, wird im Zuschauerraum getuschelt und gestaunt. Eine wunderbar-wandelbare Drehbühne (Thomas Kurt Mörschbacher) und detailreiche Kostüme (Michaela Wuggenig) lassen Magie und Realität verschmelzen.
Ein Kinderstück, das auch Erwachsene verzaubert
Sabine Kristof-Kranzelbinder inszenierte ihre eigene Bühnenfassung und feiert damit ein gelungenes Regiedebüt am Haus. Ihre detailreiche, magische Inszenierung schafft es, nicht nur junge Menschen zu faszinieren. Das liegt auch an der großartigen Ensembleleistung. Allen voran ein Trio feminale: Julia Stemberger (Rosa Riedl) scheint geradewegs aus dem Buch auf die Bühne gestiegen zu sein und verzaubert mit sympathischem Wiener Schmäh.
Hanna Kogler (Nasti) schafft es mit viel Feingefühl, die Gefühlswelt einer Elfjährigen zum Leben zu erwecken. Yasmo wiederum verwebt ihre poetischen Raptexte wunderbar mit Nöstlingers Sprache. In weiteren Rollen überzeugen Ida Golda, Karin Joko Jochum, Michael Kristof-Kranzelbinder und Philipp Stix – jede Figur ist gekonnt akzentuiert. Einzig manche Erscheinungsmomente von Rosa könnten noch etwas überraschender ausfallen.
Ein Stück über Zusammenhalt, Gerechtigkeit, und die Kraft, über sich hinauszuwachsen. Eine Geschichte, die nicht nur das jüngere Publikum sehen sollte. Denn ein Schutzgespenst wie Rosa Riedl sollte wohl jeder an seiner Seite haben.
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