„Für Instagram zu schade“

Wir – das sind Belinda Wrann, die „Haus- und Hof-Visagistin“ von Anja Koppitsch, und die Meisterfloristin Isabella Rodler. „Isabella ist mit der Idee an uns herangetreten, mit Belinda arbeite ich schon seit Jahren zusammen“, erklärt Koppitsch. „Nach drei Shooting-Tagen war uns klar, dass das nur für unsere Instagram-Accounts zu schade wäre.“ Und so macht man sich auf die Suche nach einer geeigneten Location – und wurde schnell fündig: das Traditionshotel Moser Verdino.