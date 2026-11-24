Im Zusammenspiel aus Floristik, Models und Make-up – fotografisch perfekt in Szene gesetzt – und Musik ist im Stiegenhaus des Klagenfurter Hotels Moser Verdino eine besondere Ausstellung entstanden: „FLORA © HUMAN MADE“. Realisiert wurde sie von fünf kreativen Kärntnerinnen.
Was sich Gästen und Passanten derzeit im Stiegenhaus des „Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino“ bietet, nur als Fotoausstellung abzutun, greift eindeutig zu kurz. Über fünf Stockwerke wird ein Erlebnis für (fast) alle Sinne geboten. Dabei startete alles vergleichsweise bescheiden. „Erst war überhaupt keine Vernissage und Ausstellung geplant“, erzählt Profi-Fotografin Anja Koppitsch. „Wir wollten nur ein Shooting für Social Media machen.“
„Für Instagram zu schade“
Wir – das sind Belinda Wrann, die „Haus- und Hof-Visagistin“ von Anja Koppitsch, und die Meisterfloristin Isabella Rodler. „Isabella ist mit der Idee an uns herangetreten, mit Belinda arbeite ich schon seit Jahren zusammen“, erklärt Koppitsch. „Nach drei Shooting-Tagen war uns klar, dass das nur für unsere Instagram-Accounts zu schade wäre.“ Und so macht man sich auf die Suche nach einer geeigneten Location – und wurde schnell fündig: das Traditionshotel Moser Verdino.
Anja Koppitsch klopfte bei Hoteldirektorin Nathalie Lorenz an, die sofort Feuer und Flamme war. „Das mit dem Stiegenhaus war ihre Idee“, so die Fotografin. Wie so oft bei guten Ideen fanden sich schnell andere Unterstützerinnen. „Franka Schridde hat komplett die Organisation der Vernissage übernommen, darüber waren wir unglaublich froh“, betont Koppitsch. „Und Chanty Lederer hat uns angerufen und angeboten, extra Musik für jedes Bild zu komponieren.“ Daher empfiehlt es sich auch, bei einem Besuch Kopfhörer mitzunehmen.
Die Vernissage selbst war ein voller Erfolg – viele Klagenfurter wollten sich dieses Event nicht entgehen lassen. Hinter den Kulissen stand Modeexpertin Martina Karulle unermüdlich im Einsatz. „Und es ist alles so problemlos gelaufen. Nichts ist schiefgegangen, kein Drama – wir waren schon ganz misstrauisch“, lacht Koppitsch. Gibt es weitere Pläne? „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und werden uns regelmäßig treffen. Mal schauen, was daraus wird.“
Bis Ende Mai 2027 läuft die Ausstellung noch, die ausgestellten Kunstwerke kann man natürlich auch kaufen. Auf flora-made.at gibt es die Formate und Preise und ausführliche Informationen zu dem Projekt.
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