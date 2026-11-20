“Paid 6,300 euros: Got a hip surgery appointment right away”: That was the headline of a “Krone” article a few days ago describing the case of a retiree in Upper Austria. The 66-year-old woman from the Urfahr-Umgebung district would have had to wait nearly two years for a hip surgery appointment at the Ordensklinikum Linz/Barmherzige Schwestern (BHS), despite her pain.