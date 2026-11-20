Darauf verzichtet sie dennoch nicht

Doch die Schauspielerin betonte auch, wie wichtig ihr eine abwechslungsreich Ernährung sei. Denn auf eine süße Leckerei möchte sie keinesfalls verzichten: „Ich liebe Kekse und das wird sich auch niemals ändern!“ Die zweifache Mutter habe sogar einen eigenen Keksteig kreiert, den sie scherzhaft als „J-Dough“ – ein Wortspiel auf ihren Spitznamen und dem englischen Wort für „Teig“ – bezeichnet. Aus diesem backe sie die „fucking besten Schokoladen-Kekse der Welt“. Die Zutaten ließ sie sich allerdings nicht entlocken.