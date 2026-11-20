Sie sieht um Jahrzehnte jünger aus und hat ihren Traumkörper bewahrt. Im Podcast „Friends Keep Secrets” enthüllte Jennifer Lopez, die bei der Premiere ihres Konzertfilms „The JLo Show“ in einem durchsichtigen Kleid wieder umwerfend aussah, jetzt, was Millionen von Frauen schon immer wissen wollten: Ihr Geheimrezept, wie man auch mit 57 noch wie eine 27-Jährige aussehen kann.
J.Lo verriet, dass sie lange „alles, was ich nur wollte“ gegessen und sich nie um eine bestimmte Diät geschert habe: „Doch als ich ein bisschen älter wurde, habe ich realisiert, dass ich das ändern muss.“ Und nicht nur das. Auch begann sie vor zehn Jahren ihr Work-out zu verändern: „Ich habe realisiert: Ich verliere Muskelmasse.“
Diesen Sport betreibt sie wirklich
Weshalb sie angefangen habe, regelmäßig Gewichte und Hanteln zu stemmen: „Das Krafttraining hat mir sehr geholfen, meinen Körper zu verändern.“ Zudem habe ihr der Muskelaufbau „eine ganz neue Kraft gegeben“.
Das ist ihr Ernährungsplan
Die Sängerin enthüllte dann ihren aktuellen Ernährungsplan: „Ich esse Fisch, also vor allem viel Eiweiß und jede Menge grünes Gemüse.“ Früher habe bei ihr deutlich öfter Reis, Bohnen, Brot, Butter, Schweinefleisch und Frittiertes auf dem Speiseplan gestanden. Das würde sie zwar noch immer mögen, „aber ich möchte halt in Form bleiben!“ Zudem würde sie sich großartig fühlen: „Es tut mir einfach gut, weil ich das nicht für irgendjemand anderen, sondern nur für mich selbst tue.“
Darauf verzichtet sie dennoch nicht
Doch die Schauspielerin betonte auch, wie wichtig ihr eine abwechslungsreich Ernährung sei. Denn auf eine süße Leckerei möchte sie keinesfalls verzichten: „Ich liebe Kekse und das wird sich auch niemals ändern!“ Die zweifache Mutter habe sogar einen eigenen Keksteig kreiert, den sie scherzhaft als „J-Dough“ – ein Wortspiel auf ihren Spitznamen und dem englischen Wort für „Teig“ – bezeichnet. Aus diesem backe sie die „fucking besten Schokoladen-Kekse der Welt“. Die Zutaten ließ sie sich allerdings nicht entlocken.
Dafür aber, dass sie täglich sehr viel Wasser trinkt, um ihren Körper hydriert zu halten und auf Koffein vollkommen verzichtet.
Außerdem, und möglicherweise, ist das die wahre Geheimzutat ihres Aussehens, badet sie zweimal am Tag. Und zwar jeweils für etwa 7 bis 10 Minuten am Morgen und am Abend. Dies sei ihr persönliches „Laster“ und Entspannungsritual.
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