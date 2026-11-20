Eine verrückte Welt. Grenzenloser Luxus, spektakuläre Shows rund um die Uhr, wilde Partys, astronomische Preise, eine Stadt der Sünde. Der Grand Prix von Las Vegas gilt als der kommerziellste und extremste im Formel-1-Kalender. Die Boliden rasen bei der Flutlichtshow am Caesars Palace und Bellagio vorbei, der Rechteinhaber Liberty Media investierte selbst über eine halbe Milliarde Dollar in ein futuristisches Boxengebäude und Grundstücke. Sogar die Curbs auf dem Strip Circuit sind mit Spielkartensymbolen im Casino-Design bemalt. VIP-Tickets inklusive Anreise im Privatjet kosten teilweise über 100.000 Euro, Weltstars aus allen Branchen trinken im exklusiven Paddock-Club Champagner.