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Liebesgerüchte um Jennifer Lopez und Ex-Co-Star

Society International
20.10.2026 17:00
Bei den „Office Romance“-Premieren verstanden sich Jennifer Lopez und Brett Goldstein prächtig. ...
Bei den „Office Romance“-Premieren verstanden sich Jennifer Lopez und Brett Goldstein prächtig. Der Kontakt soll nicht abgebrochen sein.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Von krone.at

Erst Filmküsse, jetzt heimliche Treffen! Jennifer Lopez (57) soll doch mit „Ted Lasso“-Star Brett Goldstein (46) angebandelt haben! In US-Medien kursieren plötzlich Liebesgerüchte um die  „Office Romance“-Kollegen!

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Ein Insider bestätigte der US-Promi-Nachrichten-Seite „Page Six“, dass die beiden Schauspieler einander nähergekommen seien. Doch von großer Liebe ist offenbar noch keine Rede.

„Casual“ statt großer Liebe
Jennifer Lopez (57) und Brett Goldstein (46) kennen sich gut. Die beiden standen für die Netflix-Komödie „Office Romance“ gemeinsam vor der Kamera und posierten auf zig Premieren miteinander. Dabei soll es ordentlich geknistert haben. Jetzt könnte aus der Filmchemie tatsächlich eine Romanze geworden sein.

Hat es zwischen den beiden gefunkt? US-Medien berichten von lockeren Dates der Ex-Co-Stars ...
Hat es zwischen den beiden gefunkt? US-Medien berichten von lockeren Dates der Ex-Co-Stars Jennifer Aniston und Brett Goldstein.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Laut einem Insider halten es die beiden derzeit allerdings locker. Vergangene Woche sollen Lopez und Goldstein zu einer Party eines Talentmanagers gekommen sein. Angeblich im selben Auto. Den Auftritt vor den Gästen inszenierten sie jedoch getrennt: Beide sollen darauf geachtet haben, einzeln auf der Veranstaltung zu erscheinen.

Seitenhieb auf Ex Ben Affleck
Der Insider verriet auch, was die beiden verbindet: Beide gehen gern auf Partys und in Restaurants. Dann folgte ein spöttischer Seitenhieb auf Lopez’ Ex-Mann Ben Affleck (54): „Im Gegensatz zu ihrem Ex Ben [Affleck], der immer einen mürrischen Gesichtsausdruck hatte, wenn sie unterwegs waren.“

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„Er war der beste Küsser“
Dass zwischen Lopez und Goldstein zumindest vor der Kamera die Chemie stimmt, hatte die Sängerin selbst bereits angedeutet. Im Oktober schwärmte sie in Andy Cohens Sendung „Watch What Happens Live“ über ihren Filmpartner: „Ich habe gerade einen Film mit Brett Goldstein gedreht, und ich würde sagen, er war der beste Kusspartner, den ich je hatte.“

Goldstein wiederum soll schon seit Jahren von der Schauspielerin schwärmen. Man darf gespannt sein, ob aus dem Knister-Geflüster tatsächlich mehr wird ...

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