Liebesgerüchte um Jennifer Lopez und Ex-Co-Star

„Er war der beste Küsser“

Dass zwischen Lopez und Goldstein zumindest vor der Kamera die Chemie stimmt, hatte die Sängerin selbst bereits angedeutet. Im Oktober schwärmte sie in Andy Cohens Sendung „Watch What Happens Live“ über ihren Filmpartner: „Ich habe gerade einen Film mit Brett Goldstein gedreht, und ich würde sagen, er war der beste Kusspartner, den ich je hatte.“