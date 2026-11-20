Wer wünscht sich das? Stets 24 Stunden abrufbar sein, die Erwartung erfüllen, sowohl Finanzexperte wie auch einer für zwischenmenschliche Beziehungen zu sein – und dafür mit ein paar tausend Euro entschädigt zu werden? Es wird immer schwerer, Menschen zu finden, die sich das antun.
Bürgermeister zu sein, egal ob in kleinen oder größeren Gemeinden, das ist ein schwieriges Geschäft. Doch was heißt Geschäft? Denn was „gewinnt“ ein Bürgermeister? Im besten Fall die nächsten Wahlen. Dafür muss er oder sie sich aber mächtig ins Zeug legen, muss jeden Cent in der Gemeindekasse vielfach umdrehen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen.
Kindergärten, Schulen, Infrastruktur: alles kaum noch finanzierbar. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin sich mit vollem Einsatz um den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde kümmert, kein Fest, kein Begräbnis auslässt. Ja, es gehört schon viel Idealismus dazu, sich das Tag für Tag anzutun.
Was für ein Schlag ins Gesicht dieser Idealistinnen und Idealisten, wenn ihnen dann ein hochbezahlter Staatssekretär in Wien ausrichtet, dass sie zu viel verdienen. Genau das hat Sepp Schellhorn, der immer wieder verhaltensauffällige Staatssekretär aus der Neos-Riege, dieser Tage getan – die „Krone“ hat groß darüber berichtet.
Schellhorn sollte versuchen, von der weichen Regierungsbank auf einen harten Bürgermeistersessel zu wechseln. Wird allerdings nicht passieren: Denn wer würde ihn wählen.
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