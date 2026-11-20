Bürgermeister zu sein, egal ob in kleinen oder größeren Gemeinden, das ist ein schwieriges Geschäft. Doch was heißt Geschäft? Denn was „gewinnt“ ein Bürgermeister? Im besten Fall die nächsten Wahlen. Dafür muss er oder sie sich aber mächtig ins Zeug legen, muss jeden Cent in der Gemeindekasse vielfach umdrehen, um überhaupt noch über die Runden zu kommen.