Sieben Warane im Gepäck: Schmuggel endet in Wien

Weiterreise in Doha verweigert

Zuvor wollte der deutsche Staatsbürger die Reptilien laut Finanzministerium zunächst über Doha nach Johannesburg schmuggeln. In der katarischen Hauptstadt wurde ihm die Weiterreise wegen fehlender Papiere verweigert. Daraufhin wurden die Tiere in eine Transportbox umgeladen und zusammen mit dem Reisenden auf dem nächsten Flug zurück nach Wien geschickt. Zöllner stellten bei der Rückkehr des 55-Jährigen am Flughafen Wien-Schwechat die sieben lebenden Schuppenkriechtiere sicher.