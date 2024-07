Waran „Hermine“ löste Feuerwehreinsatz aus

Katze wurde unruhig

„Hermine“, so heißt das einen Meter lange Reptil, saß auf einer Gartenmauer zwischen zwei Grundstücken, geschützt zwischen einem Katzen-Auslaufgehege und einer Gartenhütte. Eine Schar an freiwilligen Helfern der Feuerwehr war sofort zur Stelle und machte sich ein Bild von der Lage. Zuvor wunderte sich bereits der Besitzer des Grundstücks, warum seine Katze so aufgeregt herumstreifte und Unterschlupf suchte – „Hermine“ war der Auslöser.