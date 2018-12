„Ukraine meiden? Dann kann ich gleich aufhören!“

Ermordete Journalisten: Wehrschütz will nicht „der nächste“ sein

Wie eine „Abrechnung“ mit „Volksfeinden“ aussehen kann? Der ORF-Reporter schildert das in einer E-Mail, die er am Mittwoch sowohl an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz als auch an die Bundesregierung in Wien geschickt hat, auf dramatische Weise: „Es sind bereits zwei Journalisten ermordet worden und ich habe sicher nicht die Absicht, der nächste zu sein!“