Branko Samarovski, 87, ist zurzeit an der Burg u. a. in Elfriede Jelineks Erfolgsstück „Unter Tieren“ zu erleben – hier ein Porträt des frisch gebackenen Ehrenmitglieds des Wiener Burgtheaters, dessen
atemberaubende Karriere unter einem Altar in Salzburg begann.
Tickets? Die sind im Burgtheater für „Unter Tieren“ schwerlich zu bekommen. Jeden Abend erhebt sich das Publikum spontan zu Standing Ovations – und das nach gut vier Stunden durchaus herausfordernder Weltliteratur. Seit Elfriede Jelineks Abrechnung mit Benko & Co von den Salzburger Festspielen nach Wien übersiedelte, war jede Vorstellung restlos ausverkauft. Unter der Menagerie auf der Bühne sucht auch Branko Samarovski nach den vielen veruntreuten Geldern der Wirtschaftskriminellen.
Sagenumwobene Bühne unter dem Kirchenaltar
1939 im Königreich Jugoslawien geboren, flüchtete er als Fünfjähriger mit seinen Eltern nach Mondsee. In Salzburg begann Samarovski im Alter von 14 eine Lehre als Schlosser. Doch da gab es diese sagenumwobene Bühne im Keller unter dem Altar der Elisabethkirche, in der tiefsten Vorstadt von Salzburg. 1958 hatte Theater-Fan Georges Müller die Gruppe gegründet, mit tatkräftiger Hilfe des Pfarrers Franz Wesenauer. Der Prälat fand sich später in Thomas Bernhards Roman „Die Ursache“ als „Onkel Franz“ wieder und klagte prompt wegen übler Nachrede. Das Buch konnte nach einem Vergleich – leicht entschärft – wieder erscheinen.
Claus Peymann entdeckte sein ungeheures Talent
Das Talent des aus dem donauschwäbischen Viertel in Zemun stammenden Branko fiel bald auf. Der fleißige Vater ermöglichte ihm eine Ausbildung in Schauspiel am Mozarteum. 1966 sprach er – zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben – bei den Vereinigten Bühnen in Graz vor und wurde engagiert. Dann entdeckte Claus Peymann sein ungeheures Talent: Das legendäre Schauspielhaus Bochum war die nächste Station. Die traumhafte Karriere steigerte sich.
Der ruhige sanfte Stimmenanschlag und sein dramatisches Können auf der Bühne begeisterten Welt-Regisseure: Peter Stein. George Tabori. Andra Breth. Seit 1991 ist Samarovski an der Wiener Burg, seit 10. Juni 2026 Ehrenmitglied. Martin Schwab hielt die Laudatio für den Kammerschauspieler. Die Künstlerin Christa Astuy verewigte ihn für die Porträt-Galerie. Gezählte 50 Rollen verkörperte der sympathische Schauspieler an der Burg. Raimund. Nestroy. Goldoni. Mephisto. Dazwischen Salzburg: Der Teufel mit dem roten Fell auf der Jedermann-Bühne. Dann TV: Tatort. Vorstadtweiber. Landkrimi. Der Filmpreis 2017: „Nebel im August“. Die Auszeichnung der Kameraleute für die Darstellung des Invaliden in Joseph Roths „Die Rebellion“, in der Regie von Michael Haneke.
Markus Hinterhäuser gab die Initialzündung
Markus Hinterhäuser, der höchst erfolgreiche Langzeit-Intendant der Salzburger Festspiele, gab die Initialzündung für das Werk „Unter Tieren“, es spielte sich wie in einem Theater-Märchen ab: Hinterhäuser hatte nach der Kündigung der Schauspiel-Chefin die Sparte selbst übernommen. Ihm fehlten aber noch zwei Stücke. So rief er Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek (wurde am 20. Oktober 80) an und bat sie um eine Idee. Prompt lieferte sie das geniale Vier-Stunden-Monumental-Werk. Das zweite Buch steuerte, ebenfalls nach einem Telefonat, Nobelpreisträger Peter Handke bei: „Schnee von gestern.“ Ebenfalls ein Renner beim Salzburg-Festival.
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