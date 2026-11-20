Statt zweites „Jalta“, statt Aufteilung der Welt, eine Desavouierung des Möchtegern-Weltenlenkers aus Moskau: Putin wurde von Xi auf den Junior-Platz verwiesen, tatsächlich auf den Nebentisch gesetzt. Stattdessen erstmals eine enge Umarmung Trumps.
Das ist überhaupt das langfristigste Signal des Gipfels: China hat sich strategisch für die Umarmung des Rivalen USA entschieden, um davon so lange zu profitieren, bis den USA die Luft ausgeht.
Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Dreistigkeit Russland auf einen Platz im Welt-Direktorat pocht – ein Land, in dem immer noch elf Millionen Menschen kein Klo in der Wohnung haben. Das wird durch eine aggressive Politik wettgemacht und Putin hatte in Shenzhen stets den Atomkofferträger sichtbar an seiner Seite.
Der Kremlchef nannte allen Ernstes Russland die erfolgreichste europäische Wirtschaft, während Westeuropa von Krise zu Krise taumle, und er deponierte gleich zu Beginn des Dreiergesprächs, dass sie gemeinsam Sieger im Weltkrieg und Vetomächte in der UNO seien.
Der Dreiergipfel war also kein „Jalta“, noch nicht. Dennoch müssen kleinere und mittlere Staaten auf der Hut sein, dass dieses Format nicht zur Gewohnheit wird. Das alte, „echte Jalta“ 1945 hatte zur Aufteilung und Spaltung Europas, zum Kalten Krieg geführt. Putin versucht mit seiner revisionistischen Politik die Rückabwicklung Richtung 1945.
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