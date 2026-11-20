Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Dreistigkeit Russland auf einen Platz im Welt-Direktorat pocht – ein Land, in dem immer noch elf Millionen Menschen kein Klo in der Wohnung haben. Das wird durch eine aggressive Politik wettgemacht und Putin hatte in Shenzhen stets den Atomkofferträger sichtbar an seiner Seite.