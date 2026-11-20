Private Probleme als Mitursache

Es gebe keine Ausrede, aber doch eine Vorgeschichte: „Meine damalige Frau, von der ich mittlerweile geschieden bin, hat mir am Abend vorher eröffnet, dass sie eine neue Beziehung eingegangen ist“, schilderte er. Danach habe er eben „dem Alkohol zugesprochen“, was sonst gar nicht seine Art sei. „Ich trinke sonst nur hin und wieder beim Ausgehen.“ Heute könne er nicht mehr sagen, wie er dann auf die folgenschwere Idee mit der Fahrt auf die Alm kam.