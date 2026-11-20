Fast 2 Promille hatte ein Zillertaler (30) intus, als es im Sommer zu einem Unfall kam, bei dem nicht nur er schwer verletzt wurde, sondern auch seine mitfahrende Tochter. Am Donnerstag folgte nun der Prozess am Landesgericht.
Der Richter nannte es „gar keine gute Idee“, was der Angeklagte am 29. Juni 2026 fabriziert hatte. Da fuhr der Zillertaler mit 1,96 Promille mit seinem Quad auf einer Schotterstraße zu einer Alm. Er war dabei in doppelter Hinsicht nicht allein: Neben einem ordentlichen Rausch hatte er auch seine Tochter als Beifahrerin mit dabei!
„Das tut mir wirklich schiach“
Da der Teufel bekanntlich nicht schläft und Betrunkene eben doch nicht immer Glück haben, geriet er in einer Rechtskurve über die Fahrbahn hinaus und stürzte mit dem Quad 30 Meter ab. Die Folge: Er wurde schwer verletzt und auch seine Tochter erlitt einen Brustbeinbruch. „Ich bereue es zutiefst“, sagte der Handwerker nun. Vor allem, dass seine Tochter verletzt wurde, tue ihm „wirklich schiach“.
Private Probleme als Mitursache
Es gebe keine Ausrede, aber doch eine Vorgeschichte: „Meine damalige Frau, von der ich mittlerweile geschieden bin, hat mir am Abend vorher eröffnet, dass sie eine neue Beziehung eingegangen ist“, schilderte er. Danach habe er eben „dem Alkohol zugesprochen“, was sonst gar nicht seine Art sei. „Ich trinke sonst nur hin und wieder beim Ausgehen.“ Heute könne er nicht mehr sagen, wie er dann auf die folgenschwere Idee mit der Fahrt auf die Alm kam.
Bedingte Nachsicht war hier nicht mehr möglich
Der Richter verurteilte ihn schließlich zu einer unbedingten Geldstrafe von 4800 Euro. „Eine bedingte Nachsicht eines Teilbetrages ist in diesem Fall nicht möglich“, sagte der Vorsitzende. „Besoffen mit einem Fahrzeug fahren ist halt nix“, mahnte er abschließend noch ein. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
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