Lkw-Transit als Negativ-Faktor

Ein kleiner Lichtblick: Seit dem Jahr 2019 schaffte es auch der blau-gelbe Verkehrssektor, die klimaschädlichen Emissionen um rund eine Million Tonnen zu reduzieren. Doch noch immer weist Niederösterreich im Bundesländer-Vergleich mit 2535 Kilogramm den zweithöchsten CO2-Ausstoß pro Kopf auf. Höher ist dieser nur im Burgenland (2685 Kilogramm), am niedrigsten in Wien (1300 Kilogramm). Berechnet wird der CO2-Ausstoß anhand der im Bundesland getankten Spritmengen. „Der Lkw-Transit verschlechtert daher Niederösterreichs Klimabilanz“, bestätigen Experten.