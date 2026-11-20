Um weltweite Strategien zum Klimaschutz wird derzeit bei der UN-Konferenz in Antalya (Türkei) gerungen. Angesichts der Hitzewellen und Dürreschäden des vergangenen Sommers drängt sich aber die Frage auf, wie es um den Klimaschutz vor der eigenen Haustür steht.
Anhand der Daten des Umweltbundesamtes kommen Fachleute zu dem Schluss: „In Niederösterreich ist der Verkehr das größte Sorgenkind beim Klimaschutz.“ Rund 14,518 Millionen Tonnen klimaschädliche Abgase werden pro Jahr zwischen Enns und Leitha in die Luft geblasen. Mit 4,356 Tonnen und einem Anteil von 30 Prozent ist der Verkehr der größte Verursacher von Treibhaus-Emissionen im weiten Land.
Abgasmenge angestiegen
Zwischen 1990 und dem Jahr 2024, aus dem die aktuellen Werte des Umweltbundesamtes stammen, ist die Gesamtschadstoffbelastung durch Pkw und Lkw in Niederösterreich um 45,7 Prozent gestiegen. Im Gegensatz zu allen anderen Sektoren, die ihren Ausstoß in diesem Zeitraum allesamt senken konnten (siehe Grafik).
Lkw-Transit als Negativ-Faktor
Ein kleiner Lichtblick: Seit dem Jahr 2019 schaffte es auch der blau-gelbe Verkehrssektor, die klimaschädlichen Emissionen um rund eine Million Tonnen zu reduzieren. Doch noch immer weist Niederösterreich im Bundesländer-Vergleich mit 2535 Kilogramm den zweithöchsten CO2-Ausstoß pro Kopf auf. Höher ist dieser nur im Burgenland (2685 Kilogramm), am niedrigsten in Wien (1300 Kilogramm). Berechnet wird der CO2-Ausstoß anhand der im Bundesland getankten Spritmengen. „Der Lkw-Transit verschlechtert daher Niederösterreichs Klimabilanz“, bestätigen Experten.
Hoffnung auf E-Mobilität
Was könnte unterm Strich Verbesserungen bringen? „In Orts- und Stadtgebieten mehr Mobilität zu Fuß oder per Fahrrad, überörtlich der Ausbau der Öffi-Angebote“, bringt es Michael Schwendinger vom Verkehrsclub (VCÖ) auf den Punkt. Einen positiven Beitrag könnte künftig auch die E-Mobilität liefern. Immerhin: Im September waren bereits 35 Prozent der Pkw-Neuzulassungen in Niederösterreich Elektroautos.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.