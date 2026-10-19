Vermummte plündern Luxusgeschäfte in Frankreich

2400 Festnahmen, rund 1000 Polizisten verletzt

Gleichzeitig eskalierte die Gewalt: Autos brannten, Polizisten wurden angegriffen und zahlreiche Geschäfte geplündert. Innenminister Laurent Nuñez räumte ein, dass die Sicherheitskräfte in mehreren Großstädten zeitweise die Kontrolle verloren hatten. Die Bilanz fällt entsprechend schwer aus: Am Wochenende wurden laut dem Bericht fast 2400 Menschen festgenommen und rund 1000 Polizisten verletzt, sieben davon schwer. Allein in Paris gab es in der Nacht auf Montag 350 Festnahmen. Nuñez bot Präsident Emmanuel Macron seinen Rücktritt an, doch dieser lehnte ab und betonte, dass er auf Kontinuität bei der Führung der Sicherheitskräfte setze.