Neu sind auch die Weißgoldzimmer, die zuletzt das Bundeskanzleramt als Büros nutzte. Früher zogen sich hier die kaiserliche Familie und ihr Hofstaat zurück. Übrigens: unter einem später verlegten Boden kam dort ein historisches Nussholzparkett zum Vorschein, das nun restauriert ist.

Erstmals gezeigt werden auch Gegenstände aus Sisis Besitz, darunter ein goldverzierter Flügel, der für die Kaiserin gefertigt wurde und auf dem sie selbst spielte. Dieser Flügel ist mit der Eröffnung das erste mal seit 1888 öffentlich zu sehen.