Ein Flügel, der seit 138 Jahren nicht mehr öffentlich zu sehen war, und ein verstecktes Kaiserparkett: Der Millionen-Umbau in der Hofburg brachte einiges ans Licht und zeigt Kaiserin Elisabeth neu.
Wo bis vor Kurzem Beamte des Kanzleramts am Schreibtisch saßen, können jetzt Besucher durch kaiserliche Prunkzimmer spazieren. Ab sofort ist das Sisi Museum in der Hofburg um mehrere Räume größer und komplett neu gestaltet. Der Umbau kostete 15 Millionen Euro. Bezahlt hat ihn die Schönbrunn Group, die das Museum im Auftrag der Republik betreibt, und zwar ganz aus eigenen Einnahmen. Steuergeld floss keines.
Ziel der Umgestaltung ist ein neuer Blick auf die Kaiserin. „Elisabeth war weit mehr als das idealisierte Bild, das bis heute von ihr fortlebt“, sagt Kurator Michael Wohlfahrt. Gezeigt wird sie deshalb nicht nur als Kaiserin, sondern auch als Mutter, Reiterin und als Frau, die mit Verlusten konfrontiert war.
Das ist alles neu
Die Änderungen sind zahlreich. Für das Stiegenhaus im Marschallhof mussten bis zu 800 Kilo schwere Glasscheiben über das Dach der Hofburg gehoben werden. Das war „baulich und logistisch die größte Herausforderung“, sagt Felix Reinicke, stellvertretender Leiter der Schönbrunn Group.
Neu sind auch die Weißgoldzimmer, die zuletzt das Bundeskanzleramt als Büros nutzte. Früher zogen sich hier die kaiserliche Familie und ihr Hofstaat zurück. Übrigens: unter einem später verlegten Boden kam dort ein historisches Nussholzparkett zum Vorschein, das nun restauriert ist.
Erstmals gezeigt werden auch Gegenstände aus Sisis Besitz, darunter ein goldverzierter Flügel, der für die Kaiserin gefertigt wurde und auf dem sie selbst spielte. Dieser Flügel ist mit der Eröffnung das erste mal seit 1888 öffentlich zu sehen.
Den Schluss bildet ab sofort die Silberkammer, die bisher am Anfang stand. Dort ist jetzt ein 30 Meter langer Tafelaufsatz aus dem Jahr 1838.
Der Umbau soll zu Besucherrekord verhelfen
Fertig ist das Museum aber noch nicht. In den nächsten Jahren werden weitere Räume restauriert, am Ende sollen 700 Quadratmeter dazu kommen. Den Platz kann das Museum gut gebrauchen. Alleine 2025 kamen rund 927.000 Besucher. „Wir hoffen 2027 die eine Millionen zu knacken“, sagt Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.
Für den Eintritt zahlen Erwachsene 27 Euro und Kinder von 6 bis 18 Jahren 16 Euro.
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