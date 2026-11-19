Khloé Kardashian ist demisexuell. Die Reality-TV-Bekanntheit erklärte, dass sie zunächst eine emotionale Bindung zu einem Menschen aufbauen müsse, bevor sie sich auf körperliche Nähe einlassen könne. Gleichzeitig vermisse sie manchmal die Zärtlichkeit einer Beziehung.
In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Khloé in Wonderland“ vom Mittwoch (18. November) sprach die 42-Jährige mit ihrem engen Freund Simon Huck über ihre Sexualität und ihre bisherigen Dating-Erfahrungen. Eigenen Angaben zufolge hatte Khloé seit fünf Jahren kein Date mehr.
One-Night-Stands praktisch unmöglich
Nach den öffentlichkeitswirksamen Trennungen von Basketballspieler Tristan Thompson und ihrem Ex-Mann Lamar Odom habe sie wenig Interesse an unverbindlichen Begegnungen. Simon erklärte: „Eine demisexuelle Person kann nur dann romantische und intime Gefühle für jemanden entwickeln, wenn sie zuvor eine emotionale Beziehung zu dieser Person aufgebaut hat.“ One-Night-Stands seien dann praktisch unmöglich. „Und ich glaube, dass das auf dich zutrifft“, mutmaßte Simon.
„Manchmal möchte ich nur geküsst werden“
Khloé erkannte sich darin wieder und räumte ein, noch nie einen One-Night-Stand gehabt zu haben. Auf die Beschreibung reagierte sie dennoch überrascht: „Ich bin demi? Wow.“ Demisexualität bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der sexuelle Anziehung in der Regel erst durch eine starke emotionale Verbindung entsteht. Khloé erklärte, dass es ihr aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen schwerfalle, sich auf lockere Bekanntschaften einzulassen. Simon fragte die Unternehmerin daraufhin, ob sie manchmal die Aufregung vermisse, zu flirten und neue Menschen kennenzulernen.
Khloé antwortete: „Was ich eher vermisse … manchmal möchte ich einfach nur geküsst werden. Aber nicht unbedingt dieses Gefühl, einfach nur Sex haben zu müssen.“ Die zweifache Mutter erklärte, sich zuweilen „eine ganz normale Umarmung“ zu wünschen. „Aber eben von jemandem, von dem man auch wirklich umarmt werden möchte“, ergänzte sie. Ein spontanes Abenteuer mit einem Fremden in einer Garderobe komme für Khloé nicht infrage.
Anschließend diskutierten die beiden über offene Beziehungen. Huck berichtete von Freunden, die bestimmte Regeln vereinbart hätten: Affären seien beispielsweise nur im Ausland erlaubt, zudem dürfe es keine Überschneidungen auf Instagram geben. „Ich respektiere solche Regeln durchaus“, verriet Khloé. „Ich finde, heterosexuelle Menschen sollten sich davon ruhig ein paar Dinge abschauen. Gebt uns einfach Regeln.“ Ehrlichkeit sei essenziell in einer Beziehung. Die Schwester von Kim Kardashian kritisierte insbesondere Männer, die Treue versprächen und anschließend fremdgingen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.