„Manchmal möchte ich nur geküsst werden“

Khloé erkannte sich darin wieder und räumte ein, noch nie einen One-Night-Stand gehabt zu haben. Auf die Beschreibung reagierte sie dennoch überrascht: „Ich bin demi? Wow.“ Demisexualität bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der sexuelle Anziehung in der Regel erst durch eine starke emotionale Verbindung entsteht. Khloé erklärte, dass es ihr aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen schwerfalle, sich auf lockere Bekanntschaften einzulassen. Simon fragte die Unternehmerin daraufhin, ob sie manchmal die Aufregung vermisse, zu flirten und neue Menschen kennenzulernen.