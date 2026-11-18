Ignored warning signs
“He’s just acting crazy”—until his brother was killed
“He’s just acting crazy again”—that’s what the relatives and a girlfriend of the 35-year-old Turkish man, who is alleged to have stabbed his brother to death in Perg, kept hearing. They had been turned away when seeking help; the 35-year-old’s erratic episodes were deemed insufficient grounds for treatment. Had he received treatment, it likely would have saved his brother’s life.
The stories told by the family and the 32-year-old close friend of the alleged brother-murderer—who stabbed him twice and slit his throat—are disturbing, but they were deemed “insufficient” for admission to a psychiatric ward. Especially since the 35-year-old always claimed he didn’t want to hurt anyone. “As long as nothing happens, there’s nothing we can do”—that’s what the concerned relatives were constantly told.
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