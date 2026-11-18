„Zoltan hat sich nach einer aufrichtigen Entschuldigung am Dienstagabend vom Team verabschiedet. Die Mädchen und wir als Verein bedanken uns für seinen Einsatz in den letzten Jahren und wünschen den beiden für ihre Zukunft alles Gute“, so der sportliche Leiter und Vorstandsmitglied Bernhard Grissmann.