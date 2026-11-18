Schneekanonen sind zu einem nicht mehr wegzudenkenden Wirtschaftsfaktor geworden. So hätten Hotels, Seilbahnen, Gastronomie & Co. in der Rekord-Wintersaison 2025/26 ohne Beschneiung der Skipisten beachtliche drei Viertel des Geschäfts bzw. 5,6 Milliarden Euro an Wertschöpfung eingebüßt, so eine neue Manova-Studie.
Das Thema Kunstschnee wird sehr kontroversiell diskutiert. Kritiker bemängeln den Eingriff in lokale Ökosysteme und die Beschneiung von Skigebieten, deren Schneesicherheit durch den Klimawandel ohnehin gefährdet ist. Die Seilbahnwirtschaft hält dagegen, dass das verwendete Wasser im natürlichen Kreislauf bleibt und ein Skibetrieb ausschließlich auf Naturschnee erhebliche wirtschaftliche Folgen für den gesamten Wintertourismus hätte.
75,5 Prozent weniger Skitage ohne Pistenbescheiung
Das belegt nun auch eine neue Manova-Studie. Von den in der letzten Wintersaison gezählten 52,8 Millionen Ersteintritten (Skifahrer pro Tag) wären mehr als drei Viertel (75,5 Prozent) bzw. 39,8 Millionen ohne Beschneiung weggefallen.
Das hätte sich finanziell auf den gesamten heimischen Wintertourismus ausgewirkt. Hotels, Gastronomie, Sporthandel, Transportbetriebe, Skischulen, Seilbahnen & Co. hätten dann statt 7,7 nur mehr 2,1 Milliarden Euro an Wertschöpfung zu verbuchen – ein Minus von 5,6 Milliarden Euro bzw. 72,6 Prozent.
Der Schnee, den wir machen, der schmilzt wieder und geht in einen natürlichen Kreislauf. Aber wenn die Seilbahn stillsteht, dann steht ein ganzes Tal still.
Franz Hörl, Seilbahn-Obmann
Bild: Christof Birbaumer
„Wenn die Seilbahn stillsteht, steht ein ganzes Tal bzw. ganze Region still“, erklärt Seilbahn-Obmann Franz Hörl. Deswegen wurden auch wieder gut eine halbe Milliarde Euro in die Seilbahnen investiert, etwa ein Fünftel davon in modernere Beschneiungsanlagen. Das Thema Schneesicherheit ist den Gästen, nach der Größe der Skiregion, am zweitwichtigsten.
Die Liftticketpreise rangieren laut Studie nur auf Platz 16. Auf die bis zu 80 Euro teuren Tageskarten angesprochen erklärt Hörl, dass dies Premium-Skigebiete sind und es auch zahlreiche Gebiete zwischen 50 und 60 Euro gebe.
„Winter Strategie 2040“ gestartet
Mit der neuen Winter-Strategie-2040 soll jedenfalls Leistbarkeit, Wiedereinstieg, Image & Co. beleuchtet und die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Wie in vielen Bereichen ist auch beim Wintersport der künftige Wegfall der Babyboomer-Generation ein großes Thema. Nur mir mehr internationalen Gästen könne man dieses Problem nicht kompensieren, heißt es.
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