„Winter Strategie 2040“ gestartet

Mit der neuen Winter-Strategie-2040 soll jedenfalls Leistbarkeit, Wiedereinstieg, Image & Co. beleuchtet und die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Wie in vielen Bereichen ist auch beim Wintersport der künftige Wegfall der Babyboomer-Generation ein großes Thema. Nur mir mehr internationalen Gästen könne man dieses Problem nicht kompensieren, heißt es.