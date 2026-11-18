Fußfessel abgeschnitten

Markle war zunächst gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen und in einer betreuten Wohneinrichtung in Florida unter Hausarrest gestellt worden. Dabei musste er eine elektronische Fußfessel tragen. Nachdem er sich diese nach Angaben der Staatsanwaltschaft abgeschnitten hatte, wurde er am 10. November erneut festgenommen. Er befindet sich seither in Haft. Markle hat sämtliche Vorwürfe entschieden zurückgewiesen.