Nach den USA haben auch die philippinischen Behörden Anzeige gegen Thomas Markle erstattet, den entfremdeten Vater von Herzogin Meghan. Die Strafanzeigen seien am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft in der Provinz Cebu eingereicht worden, teilte Polizeisprecher Allen Rae Co mit. Dem 82-Jährigen werden zwei Fälle der Verbreitung, des Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie ein Fall des Besitzes solchen Materials vorgeworfen.
„Die forensische Untersuchung der übrigen digitalen Geräte dauert noch an. Zusätzliche Beweismittel können gegebenenfalls zur Unterstützung der bereits eingereichten Strafanzeigen vorgelegt oder für die Einreichung weiterer Strafanzeigen verwendet werden“, betonte Co.
Die Ermittlungen waren ins Rollen gekommen, nachdem Markles Sohn Thomas Markle Jr. im Oktober den philippinischen Behörden vier Kisten mit Computern, Mobiltelefonen, Festplatten und alten Videokassetten übergeben hatte. Die Datenträger soll er im früheren Haus seines Vaters in der Provinz Cebu etwa 600 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila gefunden haben.
„Äußerst verstörendes Material“
Die Polizei hatte Anfang November eine richterliche Genehmigung zur Untersuchung der Geräte erhalten. Innenminister Juanito Victor Remulla bezeichnete das sichergestellte Material als „äußerst verstörend“ und sprach von besonders erschreckenden Darstellungen sexueller Handlungen.
Auch in den USA läuft ein Strafverfahren gegen ihn. Er war vor knapp zwei Wochen in Florida vom FBI festgenommen und wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs auf Bundesebene angeklagt worden.
Bei Durchsuchungen zweier von ihm angemieteter Lagerräume in der Nähe von Los Angeles sollen die Ermittler rund 78 Gegenstände sichergestellt haben, darunter Fotonegative, Dias und Bücher, die entsprechendes Material enthalten sollen.
Fußfessel abgeschnitten
Markle war zunächst gegen Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen und in einer betreuten Wohneinrichtung in Florida unter Hausarrest gestellt worden. Dabei musste er eine elektronische Fußfessel tragen. Nachdem er sich diese nach Angaben der Staatsanwaltschaft abgeschnitten hatte, wurde er am 10. November erneut festgenommen. Er befindet sich seither in Haft. Markle hat sämtliche Vorwürfe entschieden zurückgewiesen.
„Zutiefst bestürzt“
Herzogin Meghan (45) hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte „zutiefst bestürzt“ gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mitgeteilt.
Sie hat seit Langem ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.
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