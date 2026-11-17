Die Behörden in Shanghai stellten dem Bericht zufolge bei ihrer Untersuchung fest, dass Qius Team das Krankenhaus nicht ordnungsgemäß über mögliche Komplikationen informiert hatte, die sich aus vorherigen Tierversuchen an Primaten ergeben hatten. Laut dem Bericht von „Science“ und Retraction Watch waren auch die Eltern des Mädchens nicht ausreichend über die Risiken der Behandlung informiert worden.