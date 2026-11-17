Medizin-Drama in China
Mädchen (6) starb nach experimenteller Gentherapie
In China ist ein Wissenschafter gefeuert worden, der den Tod eines sechsjährigen Mädchens bei einer experimentellen Gentherapie vertuscht hatte. Das Kind wurde einer nicht erprobten Behandlung unterzogen, für welche die Eltern 700.000 Euro gezahlt hatten. Dennoch starb das Mädchen.
Die unter dem Namen „Mei“ bekannt gewordene Sechsjährige hatte unter einer seltenen genetischen Krankheit gelitten, die ihre kognitive Entwicklung verzögerte. Sie war im März vergangenen Jahres etwa eine Woche nach der Behandlung gestorben.
Wie der Staatssender CCTV unter Berufung auf die Behörden in Shanghai berichtete, wurde jetzt der Neurowissenschaftler Zilong Qiu als stellvertretender Direktor des Songjiang-Forschungsinstituts der Jiaotong-Universität in Shanghai entlassen. In einem Artikel über die Arbeiten seines Forschungsteams, den der Neurowissenschaftler Qiu im Februar dieses Jahres im Fachmagazin „Nature“ veröffentlichte, wurde der Todesfall mit keinem Wort erwähnt.
Aufgedeckt wurde dies erst im Juli durch eine gemeinsame Recherche des Fachmagazins „Science“ und der Plattform Retraction Watch, die Fälle von zurückgezogenen wissenschaftlichen Publikationen dokumentiert.
Nicht ausreichend über Risiken informiert
Die medizinische Fakultät der Jiaotong-Universität leitete daraufhin eine Untersuchung ein, die nun zur Entlassung von Qiu führte. Er wurde dem Bericht zufolge zudem mit einer fünfjährigen Forschungssperre belegt und in einer Datenbank zu schwerwiegenden Verstößen gegen wissenschaftliche Standards vermerkt. Qiu gab auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP keine Stellungnahme ab.
Ein Mitglied seines Forschungsteams wurde dem Bericht zufolge ebenfalls entlassen und mit einer fünfjährigen Sperre belegt. Sanktioniert wurden auch Beschäftigte des Krankenhauses, in dem die Behandlung stattgefunden hatte. Die Ethikkommissionen des Krankenhauses hatte die Gentherapie demnach im Jänner 2025 genehmigt. Nach dem Tod des Mädchens ordnete sie einen Abbruch der Studie an.
Die Behörden in Shanghai stellten dem Bericht zufolge bei ihrer Untersuchung fest, dass Qius Team das Krankenhaus nicht ordnungsgemäß über mögliche Komplikationen informiert hatte, die sich aus vorherigen Tierversuchen an Primaten ergeben hatten. Laut dem Bericht von „Science“ und Retraction Watch waren auch die Eltern des Mädchens nicht ausreichend über die Risiken der Behandlung informiert worden.
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