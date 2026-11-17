Many men have no problem with heavy dumbbells. But as soon as they’re asked to sit cross-legged on a yoga mat, it becomes difficult for some. Yet you don’t have to be a contortionist or be able to touch your toes to practice yoga. Nicholas Köberl knows this all too well. The yoga instructor has been involved in the field for more than ten years, has taught in Rosenheim, among other places, and now wants to get more men onto the mat in Upper Austria as well.