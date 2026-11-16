Heizkostenzuschuss kann früher beantragt werden

Noch bevor die Antragsfrist startet, muss sich Landesrat Dörfel politisch mit dem Thema beschäftigen. Er muss bis 22. Dezember eine Anfrage der Grünen beantworten, die die Höhe des Heizkostenzuschusses infrage stellen. Diese liegt seit 2023 unverändert bei 200 Euro. „Seitdem und gerade im letzten Jahr sind die Heizkosten nochmals massiv gestiegen – Fernwärme um 5,1 Prozent, Gas um 11,8 Prozent und Heizöl um 63,1 Prozent“, rechnet die Grüne Sozialsprecherin Ines Vukajlović vor. In ihrer Anfrage will sie daher von Dörfel u. a. wissen, ob und welche Änderungen bei den Voraussetzungen zum Bezug des Zuschusses und den Einkommensgrenzen geplant sind.