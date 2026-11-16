Heizkostenzuschuss kann früher beantragt werden

Spätestens in den vergangenen Tagen ist klar geworden: Die Heizsaison ist voll angelaufen. Für sozial schwächere Haushalte gibt es die Möglichkeit, einen Kostenzuschuss zu beantragen – und das geht heuer bereits zwei Monate früher als im Vorjahr. Hinterfragt wird, ob die Höhe des Zuschusses noch ausreicht.
Mit einmalig 200 Euro greift das Land OÖ einkommensschwachen Haushalten bei den Heizkosten unter die Arme – vorausgesetzt der Zuschuss wird beantragt und dann auch genehmigt. Antragsberechtigt sind Einpersonenhaushalten, bei denen das Bruttoeinkommen nicht höher als 21.883 Euro ist. Bei Mehrpersonenhaushalten liegt die Grenze bei 30.913 Euro. „Wer 2026 den Heizkostenzuschuss erhalten hat, kann damit rechnen, dass er diesen auch 2027 bekommen wird“, stellt Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP) in Aussicht. Im Vorjahr waren das 25.508 Haushalte.
Neue Härtefallregelung
Neu ist heuer eine Härtefallregelung für Haushalte mit einem Einkommensverlust gegenüber 2025, etwa wegen Jobverlust, Krankheit oder Pensionsantritt. Asylwerber, subsidiär Schutzberechtigte, Vertriebene und Personen, die in öffentlich finanzierten betreuten Wohneinrichtungen untergebracht sind, haben keinen Anspruch.
Hilfe noch in kalter Jahreszeit
Für diese Heizperiode hat sich die Landesregierung noch etwas einfallen lassen: Der Zuschuss kann schon im Zeitraum von 11. Jänner bis 19. März 2027 beantragt werden – mehr als zwei Monate früher als im Vorjahr. „Damit kommt die Hilfe mitten in der kalten Jahreszeit an“, erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).
Noch bevor die Antragsfrist startet, muss sich Landesrat Dörfel politisch mit dem Thema beschäftigen. Er muss bis 22. Dezember eine Anfrage der Grünen beantworten, die die Höhe des Heizkostenzuschusses infrage stellen. Diese liegt seit 2023 unverändert bei 200 Euro. „Seitdem und gerade im letzten Jahr sind die Heizkosten nochmals massiv gestiegen – Fernwärme um 5,1 Prozent, Gas um 11,8 Prozent und Heizöl um 63,1 Prozent“, rechnet die Grüne Sozialsprecherin Ines Vukajlović vor. In ihrer Anfrage will sie daher von Dörfel u. a. wissen, ob und welche Änderungen bei den Voraussetzungen zum Bezug des Zuschusses und den Einkommensgrenzen geplant sind.
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