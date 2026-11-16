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Trotz Sprachförderung

Sieben von zehn Kindern tun sich in Deutsch schwer

Oberösterreich
16.11.2026 14:13
Bücher und Geschichten helfen beim Spracherwerb. Doch sieben von zehn Vier- und Fünfjährigen in ...
Bücher und Geschichten helfen beim Spracherwerb. Doch sieben von zehn Vier- und Fünfjährigen in Linzer Kindergärten benötigen zusätzliche Sprachförderung. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Ein runder Geburtstag, eine wissenschaftliche Studie und jede Menge Lob für die Sprachförderung: Im Linzer Rathaus wurde am Montag Bilanz gezogen. Doch hinter den erfreulichen Erfolgsmeldungen verbirgt sich eine weniger schöne Realität. Denn nach wie vor benötigen rund 70 Prozent der Vier- und Fünfjährigen in den städtischen Kindergärten zusätzliche Hilfe beim Deutschlernen.

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20 Jahre Sprachförderung sind für die Stadt Linz ein Grund zum Feiern. SP-Bürgermeister Dietmar Prammer und SP-Stadtvize Karin Leitner präsentierten am Montag eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann. Zumindest auf den ersten Blick. Denn während die Stadt von deutlichen Fortschritten spricht, benötigen nach wie vor sieben von zehn Vier- und Fünfjährigen in den städtischen Kindergärten zusätzliche Unterstützung beim Deutschlernen. Eine Zahl, die zeigt, wie groß die Herausforderung auch nach zwei Jahrzehnten geblieben ist.

Bekannte Studie als Erfolgsbeleg
Als Beleg für die Wirksamkeit der Sprachförderung dient eine Untersuchung der Europa-Universität Flensburg. Demnach verfügten von 300 untersuchten Kindern zu Beginn 90 über ausreichende Deutschkenntnisse, am Ende waren es immerhin 224. Ein erfreuliches Ergebnis, keine Frage. Nur wirklich neu ist die wissenschaftliche Erkenntnis nicht. Die Studie wurde bereits im Mai 2025 abgeschlossen und war schon im Vorjahr Thema eines „Krone“-Berichts.

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Bedarf steigt und steigt
Während die Stadt also zum Jubiläum auf bekannte Erfolge zurückblickt, lohnt sich ein genauerer Blick auf die weniger erfreulichen Zahlen. So ist die Zahl der Kinder in Sprachförderung innerhalb von vier Jahren von 1838 auf 2096 gestiegen. Noch deutlicher fällt die Entwicklung bei jenen aus, die auch nach der dritten Sprachstandsbeobachtung weiterhin Förderbedarf haben: Waren es 2020/21 noch 1382 Kinder, sind es mittlerweile 1708.

Herausforderungen bleiben groß
Umgekehrt sank die Zahl jener Kinder, die nach der dritten Beobachtung keine zusätzliche Förderung mehr benötigten, von 456 auf 388. Die Zahlen lassen sich zwar nicht eins zu eins als Erfolgsquote vergleichen, zeigen aber, wie groß die Herausforderungen trotz jahrelanger Bemühungen geblieben sind.

Stadt hat reagiert
Die Stadt hat auf die Empfehlungen der Forscherinnen inzwischen reagiert. Künftig beziehungsweise bereits jetzt wird verstärkt in Kleingruppen mit maximal drei Kindern gearbeitet, die Pädagogen werden zusätzlich geschult und die Kinder sollen häufiger selbst zu Wort kommen. Insgesamt stehen in den 59 städtischen Kindergärten rund 47,6 Vollzeitstellen für Sprachpädagogen zur Verfügung.

„Wir müssen noch besser werden“
„Die wissenschaftliche Begleitung zeigt Fortschritte und macht deutlich, wo wir noch besser werden müssen“, betont Prammer. Auch Leitner verweist auf die Bedeutung der frühen Förderung und die Einbindung der Familien.

Ob die neuen Maßnahmen tatsächlich zu nachhaltig besseren Ergebnissen führen, lässt sich aus der präsentierten Bilanz allerdings noch nicht ablesen.

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