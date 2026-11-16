Sieben von zehn Kindern tun sich in Deutsch schwer

20 Jahre Sprachförderung sind für die Stadt Linz ein Grund zum Feiern. SP-Bürgermeister Dietmar Prammer und SP-Stadtvize Karin Leitner präsentierten am Montag eine Bilanz, die sich durchaus sehen lassen kann. Zumindest auf den ersten Blick. Denn während die Stadt von deutlichen Fortschritten spricht, benötigen nach wie vor sieben von zehn Vier- und Fünfjährigen in den städtischen Kindergärten zusätzliche Unterstützung beim Deutschlernen. Eine Zahl, die zeigt, wie groß die Herausforderung auch nach zwei Jahrzehnten geblieben ist.