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Lenkerin ohne Schein

Bei Flucht vor Polizei über Baugrube gesprungen

Oberösterreich
16.11.2026 17:06
Die Polizei verfolgte die flüchtige Lenkerin. (Symbolbild)
Die Polizei verfolgte die flüchtige Lenkerin. (Symbolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wilde Szenen am Montagvormittag in Linz. Eine 21-jährige Autolenkerin wollte vor der Polizei flüchten. Dabei fuhr sie über eine Baustellenabsperrung, sprang mit dem Auto über eine Baugrube und prallte dann gegen einen Lkw. Der Grund für die Flucht: Die junge Frau hat keinen Führerschein.

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Es war gegen 11.05 Uhr als eine Polizeistreife in Linz die Lenkerin eines Pkw kontrollieren wollte. Deshalb bogen beide Fahrzeuge von der Franckstraße in die Füchselstraße ein und die Polizisten mit der Kontrolle starten. Doch die 21-Jährige folgte dem Streifenwagen nicht und flüchtete stattdessen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Füchselstraße in Richtung Raimundstraße.

In Baustelle geschleudert
Auf der Kreuzung mit der Heizhausstraße kam sie nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Baustellenabsperrung. Dabei sprang sie über eine Baugrube, in der kurz zuvor noch Arbeiter waren. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Lkw und wurde auf den angrenzenden Parkplatz geschleudert. Die beiden Mitfahrerinnen, beide 20-Jahre alt und aus Linz, sowie die Lenkerin wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung bzw. Notarzt erstversorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser in Linz eingeliefert.

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Kein Schein, aber Drogen
Alle drei Verletzten konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen.
Bei der Amtshandlung stellte sich heraus, dass die Angezeigte nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, da ihr diese entzogen wurde.
Ein Speicheltest verlief positiv auf THC. Die klinische Untersuchung wurde verweigert. Ein Alkomattest verlief negativ. Im Fahrzeug konnte zudem eine geringe Menge an Marihuana sichergestellt werden. 

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