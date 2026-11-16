Bei Flucht vor Polizei über Baugrube gesprungen

In Baustelle geschleudert

Auf der Kreuzung mit der Heizhausstraße kam sie nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Baustellenabsperrung. Dabei sprang sie über eine Baugrube, in der kurz zuvor noch Arbeiter waren. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Lkw und wurde auf den angrenzenden Parkplatz geschleudert. Die beiden Mitfahrerinnen, beide 20-Jahre alt und aus Linz, sowie die Lenkerin wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung bzw. Notarzt erstversorgt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser in Linz eingeliefert.