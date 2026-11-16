Beim „Tierzauber“-Truck wurde Gratis-Futter für die Lieblinge von Bedürftigen verteilt und es gab einen konstenlosen Gesundheitscheck
Das Wohlergehen von Hund und Katz steht für viele Tierbesitzer an erster Stelle. Wenn dann das Geld knapp wird, führt das oft zu schlaflosen Nächten. Genau da kommt der „Tierzauber“-Truck von „Krone“ und Fressnapf ins Spiel. Mit Unterstützung von Purina und Royal Canin wurden beim Tourstop in Leonding Futterspenden an Bedürftige verteilt.
Während sich die einen Tierliebhaber bei einem Glas Punsch mit Gleichgesinnten austauschten, nutzten die anderen die Gelegenheit, um ihren vierbeinigen Liebling einem Gratis-Gesundheitscheck zu unterziehen.
So nahm Medizinerin Britta Vidoni von der VetMed Uni Wien etwa Augen und Zähne von „Mira“ unter die Lupe. Während bei der sieben Monate alten Retrieverdame alles in Ordnung war, bekam das Frauchen von „Elsa“ den Rat, das Gewicht ihrer Hündin besser im Blick zu haben. „Vielen Dank für die Hilfe“, meinte Svitlana M., bevor sie ihren Gratis-Monatsvorrat Tierfutter ins Auto packte.
Auch Petra K. kam nicht alleine zum Tourstopp, sondern hatte ihre drei Chihuahua-Hündinnen und Zwergmalteser Gustav als Verstärkung dabei. Selbstredend, dass alle bei ihr im Bett schlafen dürfen.
„Meine lebenden Wärmeflaschen“, schmunzelte die Invaliditätspensionistin. Als es um die Futterspende ging, wurde sie aber ganz ernst: „Ich bin froh und dankbar, dass es so etwas gibt“, meinte sie mit Tränen in den Augen.
„Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner zur Aktion: „Kein Napf soll zu Weihnachten leer bleiben. Daher verschenken wir abseits des ,Tierzauber’-Trucks noch Futter im Wert von rund 60.000 Euro an Tiertafeln und Tierheime.“
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