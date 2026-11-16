„Kein Napf soll zu Weihnachten leer bleiben“

So nahm Medizinerin Britta Vidoni von der VetMed Uni Wien etwa Augen und Zähne von „Mira“ unter die Lupe. Während bei der sieben Monate alten Retrieverdame alles in Ordnung war, bekam das Frauchen von „Elsa“ den Rat, das Gewicht ihrer Hündin besser im Blick zu haben. „Vielen Dank für die Hilfe“, meinte Svitlana M., bevor sie ihren Gratis-Monatsvorrat Tierfutter ins Auto packte.