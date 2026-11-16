Couragiertes Trio stoppte Alkolenker in der Stadt

Mit 1,72 Promille war ein 41-Jähriger am späten Sonntagabend in Schlangenlinien auf der B1 Richtung Wels unterwegs. Zwei 18-Jährige parkten sein Auto zu, ein 23-Jähriger zog den Lenker aus dem Wagen. Seinen Führerschein hatte der Mann nach eigenen Angaben bereits wegen Alkoholdelikten verloren.
Nachdem ein 41-jähriger Ungar aus Wels am späten Sonntagabend in Schlangenlinien auf der B1 stadteinwärts gefahren und ihm dabei der Motor mehrmals abgestorben ist, hinderten ihn zwei 18-Jährige aus Oftering und Machtrenk an der Weiterfahrt, indem sie ihn zuparkten. Ein 23-jähriger Welser half ebenfalls mit und zog den Lenker aus dem Fahrzeug.
Führerschein war schon weg
Der Ungar machte auf die Polizisten einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Alkomattest brachte ein verwertbares Ergebnis von 1,72 Promille. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da ihm dieser, laut eigenen Angaben, in Ungarn bereits wegen Alkoholdelikten entzogen worden ist. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Anzeigenerstattung zur Kenntnis gebracht.
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