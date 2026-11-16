Couragiertes Trio stoppte Alkolenker in der Stadt

Führerschein war schon weg

Der Ungar machte auf die Polizisten einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein Alkomattest brachte ein verwertbares Ergebnis von 1,72 Promille. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da ihm dieser, laut eigenen Angaben, in Ungarn bereits wegen Alkoholdelikten entzogen worden ist. Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und die Anzeigenerstattung zur Kenntnis gebracht.