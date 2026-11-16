Fünf Verletzte bei Kindergartenbus-Unfall

Großeinsatz der Rettungskräfte am Montagmorgen im Mühlviertel: Ein Kindergartenbus ist laut ersten Meldungen verunfallt. Fünf Personen, darunter auch Knirpse, mussten vor Ort betreut oder ins Spital gebracht werden.
Drei Feuerwehren waren um 8.40 Uhr in Putzleinsdorf alarmiert worden. Laut ersten Informationen war ein Kindergartenbus von der Straße abgekommen und umgekippt. Einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug soll es nicht gegeben haben.
Auch Heli geschickt
Die Polizei und das Rote Kreuz rückten ebenfalls an. Die Retter schickten zur Sicherheit gleich mehrere Autos, auch der Notarzthelikopter wurde entsandt und der praktische Arzt alarmiert.
Zwei Kinder ins Spital gebracht
Vor Ort gab´s dann zwar fünf Verletzte zu betreuen, aber der Rettungshelikopter konnte wieder abfliegen – die Blessuren waren zum Glück nicht so schwer, dass ein Unfallopfer verflogen hätte werden müssen. Drei Personen wurden vor Ort versorgt, das Rote Kreuz brachte zwei Kinder ins Krankenhaus nach Rohrbach. Die Unfallursache ist noch unklar.
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