Fünf Verletzte bei Kindergartenbus-Unfall

Zwei Kinder ins Spital gebracht

Vor Ort gab´s dann zwar fünf Verletzte zu betreuen, aber der Rettungshelikopter konnte wieder abfliegen – die Blessuren waren zum Glück nicht so schwer, dass ein Unfallopfer verflogen hätte werden müssen. Drei Personen wurden vor Ort versorgt, das Rote Kreuz brachte zwei Kinder ins Krankenhaus nach Rohrbach. Die Unfallursache ist noch unklar.