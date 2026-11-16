Pinocchio: Holzpuppe will ein echter Junge werden

Plötzlich ist das Publikum da, aber auf der Bühne ist noch eine Baustelle. Dabei stand doch „Pinocchio“ am Programm. Und weil die jungen Besucher auch Eintritt bezahlt haben, müssen also jetzt die Bauarbeiter die Geschichte vom alten Geppetto spielen. Los geht das „Spiel im Spiel“.

Geppetto hat sich aus seinem letzten Stück Holz eine Puppe schnitzt, die gleich sprechen kann. Und los gehen die Abenteuer.