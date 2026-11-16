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Pinocchio: Holzpuppe will ein echter Junge werden

Oberösterreich
16.11.2026 15:00
Sehenswertes Märchenabenteuer: „Pinocchio“ in den Linzer Kammerspielen
Sehenswertes Märchenabenteuer: „Pinocchio“ in den Linzer Kammerspielen(Bild: Philip Brunnader)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Märchen gehören einfach zur Weihnachtszeit! In den Kammerspielen des Linzer Landestheaters hatte nun „Pinocchio“ Premiere. Martin Philipp inszeniert die Geschichte einer Holzpuppe, die ein „echter Junge“ sein möchte, mit viel Spaß und Herzensmomenten. Sehenswert!

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Plötzlich ist das Publikum da, aber auf der Bühne ist noch eine Baustelle. Dabei stand doch „Pinocchio“ am Programm. Und weil die jungen Besucher auch Eintritt bezahlt haben, müssen also jetzt die Bauarbeiter die Geschichte vom alten Geppetto spielen. Los geht das „Spiel im Spiel“.

Geppetto hat sich aus seinem letzten Stück Holz eine Puppe schnitzt, die gleich sprechen kann. Und los gehen die Abenteuer.

Martin Philipp inszeniert den Klassiker von Carlo Collodi modern, zugleich aber voller Wärme. Er führt Pinocchio, der sich vor der Schule drückt, an die wichtigsten Stationen. So gewinnt er Goldstücke, verliert sie aber wieder, weil er von Katze und Fuchs ausgetrickst wird; im Spielland wachsen ihm Eselsohren und als er lügt, wird seine Nase drei Meter lang. Am Ende aber rettet er seinen Papa Geppetto aus dem Bauch eines Wals. Und natürlich gibt es ein Happy End.

(Bild: Philip Brunnader)
(Bild: Philip Brunnader)

Eine temporeiche, fantasievolle Inszenierung
Es gibt Slapstick, Komik, aber auch Gefühle, Tränen und Lachen. Mit dem jungen Ensemble – Studierende der Linzer Bruckneruni – hat Philipp gute Spielerinnen und Spieler zur Hand. Herausragend ist David Flury, der seinen Pinocchio mit Haut und Haar lebt – vom tolpatschigen Gang bis zu Purzelbäumen ist er ein forscher Dummkopf mit einem großen Herz.

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Sehr wandelbar und präsent sind auch Pauline Hagg, Sven Zrnic und Lia Laubeck. Der Fundus Baustelle lässt grandiose, fantasievolle Bilder zaubern und auch lustige Kostüme aus Bau-Material (Ausstattung Mona Hapke). Eindrucksvoll der Container als Wal. Das junge Publikum war begeistert, die Erwachsenen Begleitpersonen auch. Ein perfektes Theatererlebnis für die Weihnachtszeit! 

Übrigens: Eine Kooperation mit der Sparkasse OÖ macht für Schulen wieder das beliebte „Spark(l)assenticket“ möglich.

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