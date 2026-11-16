Legionellen: Forderung nach einem Kühlturmregister

Der durch die „Krone“ aufgedeckte Legionellen-Ausbruch im vergangenen Sommer in Linz beschäftigt nach wie vor Betroffene, Staatsanwaltschaft und Politik. Die Gesundheitsreferenten aller Bundesländer pochen nun auf bundesweite Regelung für den Ernstfall.
Wie berichtet, erkrankten insgesamt 36 Menschen in Linz an einer Lungenentzündung, für vier von ihnen endete die Infektion sogar tödlich. Nach wie vor ist aber unklar, was tatsächlich der Auslöser für den Hotspot in der oberösterreichischen Landeshauptstadt war.
„Wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen, dürfen wir bei der Suche nach möglichen Infektionsquellen keine wertvolle Zeit verlieren. Dazu gehört auch, dass unsere Behörden im Ernstfall schnell reagieren können“, schildert LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP).
Aus diesem Grund brachte sie am Freitag bei der Konferenz der Gesundheitslandesräte in Bregenz die Einführung eines bundesweiten, verpflichtenden Kühlturmregisters ein. Alarmierend: In Deutschland gibt es eine entsprechende Regelung schon seit 2017.
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