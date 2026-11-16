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Erste Bilder der Reise

Kate und William: Verliebt wie frisch verheiratet!

Royals
16.11.2026 09:45
Zum Auftakt ihrer Indienreise haben Prinz William und Prinzessin Kate in Mumbai mit Jugendlichen ...
Zum Auftakt ihrer Indienreise haben Prinz William und Prinzessin Kate in Mumbai mit Jugendlichen Cricket gespielt und dabei sichtlich Spaß gehabt. Einige Bilder zeigen das britische Thronfolgerpaar aber auch bei zärtlichen Gesten, fast wie frisch verliebt!(Bild: Krone-Collage/AFP/INDRANIL MUKHERJEE, EPA/DIVYAKANT SOLANKI)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Es sind Bilder, die Royal-Fans das Herz erwärmen! Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sind in Indien angekommen und schon bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in Mumbai sorgen sie für ganz besondere Momente. Beim Cricket mit Jugendlichen zeigen sich die beiden nicht nur bestens gelaunt, sondern auch auffallend vertraut. Fast wie frisch verliebt!

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Schon kurz nach der Landung in Indien ließen sich Prinz William und Prinzessin Kate auf eine Partie Gully Cricket ein. Es handelt sich dabei um eine Art Straßen-Cricket, das in Indien von Kindern und Jugendlichen gespielt wird. Doch neben dem sportlichen Vergnügen sorgte vor allem eine zärtliche Geste für Aufmerksamkeit.

Prinzessin Kate beim Gilly-Cricket-Spiel mit indischen Jugendlichen.
Prinzessin Kate beim Gilly-Cricket-Spiel mit indischen Jugendlichen.(Bild: © Kensington Palace)
Prinzessin Kate, angefeuert von zahlreichen Kindern und Jugendlichen, spielte eine Partie Gully ...
Prinzessin Kate, angefeuert von zahlreichen Kindern und Jugendlichen, spielte eine Partie Gully Cricket.(Bild: EPA/DIVYAKANT SOLANKI)
Angefeuert von Kate, gab Prinz William sein Bestes. Gully Cricket wird mit Bällen gespielt, die ...
Angefeuert von Kate, gab Prinz William sein Bestes. Gully Cricket wird mit Bällen gespielt, die gerade da sind. William bekam einen Tennisball.(Bild: EPA/DIVYAKANT SOLANKI)

Zärtliche Geste sorgt für Aufsehen
Auf einem besonders schönen Foto lehnt sich Kate von hinten an ihren Mann. Liebevoll legt sie ihre Hand auf Williams Rücken, während sie ihren Kopf an seiner Schulter abstützt. Ein inniger Moment, der ganz ohne große Worte auskommt.

Prinzessin Kate und Prinz William sind in Mumbai angekommen und wirken verliebter denn je. Bei ...
Prinzessin Kate und Prinz William sind in Mumbai angekommen und wirken verliebter denn je. Bei einem Cricket-Spiel mit Jugendlichen zeigen die Royals ihre romantische Seite. Ein besonderer Auftritt nach Kates Krebserkrankung!(Bild: AFP/INDRANIL MUKHERJEE)

Kate wählt Pistazien-Grün, William trägt indische Weste
Für ihre Indien-Reise wählte Kate eine pistaziengrüne Jacke von Veronica Beard, dazu eine schmale Hose von Alexander McQueen und Schmuck von Kiki McDonough. William setzte auf eine traditionelle Nehru-Weste mit charakteristischem Stehkragen. 

Kate, die berühmt dafür ist, mit ihrer Kleidung Zeichen zu geben, wählte das Pistazien-Grün auf keinen Fall zufällig. Denn die Farbe hat in Indien eine besondere Bedeutung. Sie steht für Neubeginn, Fruchtbarkeit, Harmonie und Ruhe. Für Kate ist die Reise offenbar wie ein zweiter Honeymoon und eine Erinnerung an ihre erste Indienreise 2016, bei der sie erst fünf Jahre verheiratet waren.

William und Kate wurden von dem bekannten indischen Cricket-Spieler Sachin Tendulkar betreut.
William und Kate wurden von dem bekannten indischen Cricket-Spieler Sachin Tendulkar betreut.(Bild: EPA/DIVYAKANT SOLANKI)
Prinzessin Kate strahlt ihren Ehemann Prinz William an.
Prinzessin Kate strahlt ihren Ehemann Prinz William an.(Bild: AP/Rafiq Maqbool)

Das helle Grün kann auch als Anspielung auf die bevorstehenden Earthshot-Awards gesehen werden, die Prinz William am Dienstag in Mumbai bei einer Gala verleihen wird. 

Prinz William trug beim ersten Auftritt der Reise eine indische Nehru-Weste, Prinzessin Kate ...
Prinz William trug beim ersten Auftritt der Reise eine indische Nehru-Weste, Prinzessin Kate zeigte sich in einer pistazien-farbenen Jacke.(Bild: AFP/INDRANIL MUKHERJEE)

Nach Kleiderwechsel in die U-Bahn
Nicht nur Cricket stand am Montag für das Thronfolgerpaar auf dem Programm. Nachdem sie in elegantere Kleidung geschlüpft waren, ging es für William und Kate mit der Mumbai Metro ab der Station Vidhan Bhavan durch die Stadt. So sollte auf die Bedeutung klimafreundlicher Verkehrsmittel aufmerksam gemacht werden.

Gerade in einer Millionenmetropole wie Mumbai, die rasant wächst, spielt ein leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr eine wichtige Rolle im Kampf gegen Umweltverschmutzung und Verkehrsbelastung

Prinz William und Prinzessin Kate mit gültigen Tickets in der Hand in der U-Bahn von Mumbai.
Prinz William und Prinzessin Kate mit gültigen Tickets in der Hand in der U-Bahn von Mumbai.(Bild: © Kensington Palace)
Der Prinz und die Prinzessin waren zuvor in etwas elegantere Kleidung geschlüpft.
Der Prinz und die Prinzessin waren zuvor in etwas elegantere Kleidung geschlüpft.(Bild: AP/Rafiq Maqbool)
Prinz William und Prinzessin Kate in der U-Bahn von Mumbai.
Prinz William und Prinzessin Kate in der U-Bahn von Mumbai.(Bild: AP/Rafiq Maqbool)

Erste gemeinsame Auslandsreise seit Krebs-Schock
Die Preisverleihung ist auch der Anlass für die erste Auslandsreise des Prinzen-Paares seit Kates Krebserkrankung. Drei Tage lang stehen in Indien Nachhaltigkeit, junge Talente und Umweltinnovationen im Mittelpunkt.

(Bild: EPA/DIVYAKANT SOLANKI)

William und Kate sind anlässlich des diesjährigen Earthshot Prize nach Mumbai gereist. Der Prinz machte bereits bei seiner Ankunft deutlich, wie sehr ihm das Gastgeberland am Herzen liegt. Catherine und ich freuen uns sehr, für den diesjährigen Earthshot Prize in Indien zu sein“, erklärte William.

Klicken Sie sich hier durch mehr Bilder des ersten Tages von William und Kate in Mumbai: 

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Fotos

Mehr Finalisten als jedes andere Land
Besonders stolz zeigte er sich auf den Beitrag Indiens zur Umweltinitiative. Das Land habe in den vergangenen sechs Jahren mehr Finalisten und Gewinner hervorgebracht als jedes andere.

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Auch die nächste Generation soll bei dem Besuch eine große Rolle spielen. Beim erstmals stattfindenden Children‘s Earthshot Awards werden junge Menschen ausgezeichnet, die eigene Ideen für eine bessere Umwelt entwickeln.

William und Kate in der U-Bahn
William und Kate in der U-Bahn(Bild: © Kensington Palace)

„Wir werden in dieser Woche die Innovatoren und Unternehmer feiern, die diesen Fortschritt vorantreiben, ebenso wie die jungen Menschen, deren Kreativität und Entschlossenheit uns so viel Zuversicht für die Zukunft geben“, sagte der Thronfolger.

Die Prinzessin von Wales beim Gully Cricket
Die Prinzessin von Wales beim Gully Cricket(Bild: EPA/DIVYAKANT SOLANKI)

Am Dienstag, dem 17. November, werden schließlich fünf Gewinner des Earthshot Prize gekürt. Jeder von ihnen erhält eine Million Pfund für seine Umweltprojekte.

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