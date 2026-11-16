Kate und William: Verliebt wie frisch verheiratet!

Es sind Bilder, die Royal-Fans das Herz erwärmen! Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sind in Indien angekommen und schon bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in Mumbai sorgen sie für ganz besondere Momente. Beim Cricket mit Jugendlichen zeigen sich die beiden nicht nur bestens gelaunt, sondern auch auffallend vertraut. Fast wie frisch verliebt!
Schon kurz nach der Landung in Indien ließen sich Prinz William und Prinzessin Kate auf eine Partie Gully Cricket ein. Es handelt sich dabei um eine Art Straßen-Cricket, das in Indien von Kindern und Jugendlichen gespielt wird. Doch neben dem sportlichen Vergnügen sorgte vor allem eine zärtliche Geste für Aufmerksamkeit.
Zärtliche Geste sorgt für Aufsehen
Auf einem besonders schönen Foto lehnt sich Kate von hinten an ihren Mann. Liebevoll legt sie ihre Hand auf Williams Rücken, während sie ihren Kopf an seiner Schulter abstützt. Ein inniger Moment, der ganz ohne große Worte auskommt.
Kate wählt Pistazien-Grün, William trägt indische Weste
Für ihre Indien-Reise wählte Kate eine pistaziengrüne Jacke von Veronica Beard, dazu eine schmale Hose von Alexander McQueen und Schmuck von Kiki McDonough. William setzte auf eine traditionelle Nehru-Weste mit charakteristischem Stehkragen.
Kate, die berühmt dafür ist, mit ihrer Kleidung Zeichen zu geben, wählte das Pistazien-Grün auf keinen Fall zufällig. Denn die Farbe hat in Indien eine besondere Bedeutung. Sie steht für Neubeginn, Fruchtbarkeit, Harmonie und Ruhe. Für Kate ist die Reise offenbar wie ein zweiter Honeymoon und eine Erinnerung an ihre erste Indienreise 2016, bei der sie erst fünf Jahre verheiratet waren.
Das helle Grün kann auch als Anspielung auf die bevorstehenden Earthshot-Awards gesehen werden, die Prinz William am Dienstag in Mumbai bei einer Gala verleihen wird.
Nach Kleiderwechsel in die U-Bahn
Nicht nur Cricket stand am Montag für das Thronfolgerpaar auf dem Programm. Nachdem sie in elegantere Kleidung geschlüpft waren, ging es für William und Kate mit der Mumbai Metro ab der Station Vidhan Bhavan durch die Stadt. So sollte auf die Bedeutung klimafreundlicher Verkehrsmittel aufmerksam gemacht werden.
Gerade in einer Millionenmetropole wie Mumbai, die rasant wächst, spielt ein leistungsfähiger öffentlicher Nahverkehr eine wichtige Rolle im Kampf gegen Umweltverschmutzung und Verkehrsbelastung
Erste gemeinsame Auslandsreise seit Krebs-Schock
Die Preisverleihung ist auch der Anlass für die erste Auslandsreise des Prinzen-Paares seit Kates Krebserkrankung. Drei Tage lang stehen in Indien Nachhaltigkeit, junge Talente und Umweltinnovationen im Mittelpunkt.
William und Kate sind anlässlich des diesjährigen Earthshot Prize nach Mumbai gereist. Der Prinz machte bereits bei seiner Ankunft deutlich, wie sehr ihm das Gastgeberland am Herzen liegt. Catherine und ich freuen uns sehr, für den diesjährigen Earthshot Prize in Indien zu sein“, erklärte William.
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Mehr Finalisten als jedes andere Land
Besonders stolz zeigte er sich auf den Beitrag Indiens zur Umweltinitiative. Das Land habe in den vergangenen sechs Jahren mehr Finalisten und Gewinner hervorgebracht als jedes andere.
Auch die nächste Generation soll bei dem Besuch eine große Rolle spielen. Beim erstmals stattfindenden Children‘s Earthshot Awards werden junge Menschen ausgezeichnet, die eigene Ideen für eine bessere Umwelt entwickeln.
„Wir werden in dieser Woche die Innovatoren und Unternehmer feiern, die diesen Fortschritt vorantreiben, ebenso wie die jungen Menschen, deren Kreativität und Entschlossenheit uns so viel Zuversicht für die Zukunft geben“, sagte der Thronfolger.
Am Dienstag, dem 17. November, werden schließlich fünf Gewinner des Earthshot Prize gekürt. Jeder von ihnen erhält eine Million Pfund für seine Umweltprojekte.
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