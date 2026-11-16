Kate und William: Verliebt wie frisch verheiratet!

Kate, die berühmt dafür ist, mit ihrer Kleidung Zeichen zu geben, wählte das Pistazien-Grün auf keinen Fall zufällig. Denn die Farbe hat in Indien eine besondere Bedeutung. Sie steht für Neubeginn, Fruchtbarkeit, Harmonie und Ruhe. Für Kate ist die Reise offenbar wie ein zweiter Honeymoon und eine Erinnerung an ihre erste Indienreise 2016, bei der sie erst fünf Jahre verheiratet waren.