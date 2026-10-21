Prinzessin Kates sexy Belle-Look lässt Netz jubeln

Beim festlichen Staatsbankett zu Ehren des Sultans von Oman zog Prinzessin Kate, die Prinzessin von Wales, wieder einmal nonchalant alle Blicke auf sich und sorgte für einen echten Wow-Moment. In einer zauberhaften Robe mit einem ungewohnt kecken Ausschnitt wirkte die 44-Jährige wie direkt aus einem Hollywood-Märchen entsprungen.
Ein Hauch von Disney-Märchen und ganz viel Royal-Sexappeal: Für den glamourösen Abend wählte Kate eine fließende, buttergelbe Robe aus zart gemustertem Chiffon des Luxusdesigners Elie Saab. Das Oberteil war jedoch der eigentliche Blickfang.
Überraschend gewagt
Das tief ausgeschnittene Kleid der Prinzessin von Wales verfügte über einen schmalen Ausschnittschlitz in der Mitte des Dekolletés, der der ansonsten klassischen, königlichen Silhouette eine überraschend gewagte Note verlieh.
Auf der Social-Media-Plattform X liefen die Tastaturen der Fan-Community sofort heiß. Binnen Minuten verglichen User die Prinzessin von Wales mit der Zeichentrick-Schönheit Belle aus dem Disney-Klassiker „Die Schöne und das Biest“.
Das britische Thronfolgerpaar teilte auf seinem Instagram-Account ein Video des Abends, in dem Kates Kleid in Bewegung bewundert werden kann:
Funkelndes Erbe: Die legendäre Lovers Knot Tiara
Den Krönungsabschluss ihres Outfits bildete ihr absolutes Lieblings-Schmuckstück. Auf ihrem perfekt gestylten Haar funkelte die berühmte „Lover’s Knot Tiara“.
Das wertvolle Diadem aus dem königlichen Fundus gehörte einst Prinzessin Diana und verlieh dem gelben Modetraum noch mehr Strahlkraft. Auch von Queen Elizabeth trug Kate ein berühmtes Erbstück. Die sogenannten Greville-Chandelier-Ohrringe vervollständigten den Glamour-Look perfekt. Die verstorbene Queen hatte die Ohrringe 1947 als Hochzeitsgeschenk bekommen.
Mit diesem glanzvollen Auftritt hat Kate bewiesen, dass sie die unangefochtene Style-Königin des britischen Königshauses bleibt!
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