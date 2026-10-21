Prinzessin Kates sexy Belle-Look lässt Netz jubeln

Beim festlichen Staatsbankett zu Ehren des Sultans von Oman zog Prinzessin Kate, die Prinzessin von Wales, wieder einmal nonchalant alle Blicke auf sich und sorgte für einen echten Wow-Moment. In einer zauberhaften Robe mit einem ungewohnt kecken Ausschnitt wirkte die 44-Jährige wie direkt aus einem Hollywood-Märchen entsprungen.