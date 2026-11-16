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Verwundete getroffen

Harry in der Ukraine: „Ihr werdet Krieg gewinnen“

Royals
16.11.2026 08:10
Porträt von krone.at
Von krone.at

Inmitten der Turbulenzen um die Verhaftung seines Schwiegervaters, Thomas Markle, ist der britische Prinz Harry überraschend in die Ukraine gereist. Dort traf er verwundete Soldaten, denen er versicherte, dass sie den Krieg gewinnen werden. 

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Der britische Prinz Harry ist am Wochenende laut der Nachrichtenagentur PA in die Ukraine gereist und hat in der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg) verwundete Kriegsveteranen getroffen. „Ihr werdet den Krieg gewinnen“, sagte er den Angaben zufolge am Samstag zu Soldaten in einer Rehabilitationsklinik.

Prinz Harry nahm den ukrainischen Kriegsveteranen Artem fest in den Arm.
Prinz Harry nahm den ukrainischen Kriegsveteranen Artem fest in den Arm.(Bild: AP/Efrem Lukatsky)

Prinz Harry besuchte auch das Qualifizierungs-Spiel des von ihm ins Leben gerufenen Rollstuhl-Rugby-Turniers „Invictus Games“.

Prinz Harry im Gespräch mit einem verwundeten ukrainischen Soldaten, der beide Arme verloren ...
Prinz Harry im Gespräch mit einem verwundeten ukrainischen Soldaten, der beide Arme verloren hat.(Bild: AFP/EFREM LUKATSKY)

Bereits vierter Besuch in der Ukraine
Demnach war es Harrys vierter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs. „Jedes Mal, wenn ich in die Ukraine zurückkomme, fühle ich mich willkommen und spüre Herzlichkeit“, sagte der britische Prinz.

Der Prinz gratuliert einem der Gewinner der ukrainischen Invictus Games.
Der Prinz gratuliert einem der Gewinner der ukrainischen Invictus Games.(Bild: AFP/EFREM LUKATSKY)

In einer Schulsporthalle habe Harry ein Rollstuhl-Rugby-Spiel mitverfolgt. Dabei hätten die Spieler um einen Platz im ukrainischen Team für das internationale Sportturnier „Invictus Games“ für verwundete und erkrankte Soldaten und Veteranen gekämpft. Im kommenden Jahr soll das von Harry ins Leben gerufene Turnier in Birmingham stattfinden.

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Seit August wieder in Großbritannien
Der britische Prinz Harry ist Ende August mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan, und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nach Großbritannien zurückgekehrt. Die beiden Kinder besuchen nun nach Jahren in den USA eine Volksschule im Königreich ihres Großvaters König Charles III., der Heimat ihres Vaters. 

Prinz Harry und Herzogin Meghan vergangene Woche bei einem gemeinsamen Auftritt bei einer ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan vergangene Woche bei einem gemeinsamen Auftritt bei einer Ausstellungseröffnung in Brüssel.(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Vater von Meghan im Gefängnis
Thomas Markle, der Vater von Herzogin Meghan, sitzt unterdessen in den USA im Gefängnis. Der nach einer Beinamputation im Vorjahr im Rollstuhl sitzende 82-jährige ehemalige Hollywood-Lichttechniker steht im Verdacht über Jahrzehnte Missbrauchsmaterial von Kindern gesammelt zu haben.

Der Vater von Herzogin Meghan sitzt in den USA in Untersuchungshaft, nachdem Missbrauchsmaterial ...
Der Vater von Herzogin Meghan sitzt in den USA in Untersuchungshaft, nachdem Missbrauchsmaterial in von ihm gemieteten Lagern gefunden wurde.(Bild: Krone-Collage/AFP/JONATHAN BRADY, APA/Pinellas County Sheriff's Office via AP)

Nachdem in einem Lagerraum in Los Angeles auch Bilder von ihm mit einem Mädchen auf dem Schoß gefunden wurden, klickten die Handschellen. Meghans Mutter Doria Ragland soll ihren Ex-Mann auf den Fotos identifiziert haben.

Nach einer ersten Gerichtsanhörung wurde Markle mit einer elektronischen Fußfessel in einem Pflegeheim in Florida unter Hausarrest gestellt. Diese entfernte er jedoch und wurde in ein Gefängnis überstellt. 

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