Harry in der Ukraine: „Ihr werdet Krieg gewinnen“

In einer Schulsporthalle habe Harry ein Rollstuhl-Rugby-Spiel mitverfolgt. Dabei hätten die Spieler um einen Platz im ukrainischen Team für das internationale Sportturnier „Invictus Games“ für verwundete und erkrankte Soldaten und Veteranen gekämpft. Im kommenden Jahr soll das von Harry ins Leben gerufene Turnier in Birmingham stattfinden.